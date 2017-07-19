Футболисты «Астаны» квалифицировались в третий раунд Лиги чемпионов по футболу

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Алматы. 19 июля. КазТАГ – Футболисты «Астаны» квалифицировались в третий раунд Лиги чемпионов по футболу, передает корреспондент агентства.

Ответная встреча «Астаны» и латвийского «Спартака» в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов проходила в столице Казахстана и победителя не выявила – 1:1. 

На гол Патрика Твумаси гости ответили точным ударом Эдгара Варданяна.

Несмотря на ничейный результат, в третий раунд прошла казахстанская команда, поскольку ей довелось выиграть в первом матче в Юрмале – 1:0. 

Общий итог двухраундового противостояния – 2:1 в пользу «Астаны», которая в следующем круге встретится с победителем пары «Легия» (Польша) – «Мариехамн» (Финляндия).

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