Интерпол удалил из списка разыскиваемых лиц Мухтара Аблязова – СМИ

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Интерпол исключил экс-главу БТА Банка Мухтара Аблязова из списка лиц, находящихся в международном розыске, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на информированный источник.

Указывается, что в отношении М.Аблязова отменено так называемое красное уведомление.

Напомним, 7 июня специализированный суд по уголовным делам Алматы приговорил экс-главу АО «БТА банк» Мухтара Аблязова к 20 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 МРП, с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях, с конфискацией имущества – дом в Алматы, автомашину марки Nissan, личные счета в АО «БТА банк».

Отбывание наказания назначили в учреждении максимальной безопасности.

Также были осуждены экс-председатель правления банка Садуакас Мамеш и первый заместитель председателя правления — председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов – на 5 лет лишения свободы условно каждый с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

Директор по кредитованию Кайрат Садыков осужден на 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, штраф 300 МРП с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года. Он взят под стражу в зале суда.

М.Аблязов обвинялся по ч.4 ст.263 УК РК (в ред.2014 года, создание и руководство преступным сообществом, а равно участие в нем), ч.3 ст.176 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.24 УК РК (приготовление к преступлению и покушение на преступление), ч.3 ст.176 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), ч.3 ст.193 УК РК (легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путём), ч.1 ст.220 УК РК (незаконное использование денежных средств банка), ст.228 УК РК (злоупотребление полномочиями).

Общая сумма причиненного ущерба превышает $7,5 млрд. Похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

Дело против М.Аблязова возбудили в 2009 году, после чего банкир бежал из Казахстана. Он был объявлен в международный розыск по линии интерпола.

В июле 2013 года М.Аблязов был арестован на территории Франции, его экстрадиции одновременно добивались Россия и Украина. В результате приоритет был отдан российскому запросу. После этого защита М.Аблязова направила ходатайство в государственный совет Франции, который отменил экстрадицию бывшего банкира.