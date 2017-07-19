Астана. 19 июля. КазТАГ – Погода без осадков сохранится в среду на юго-западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

В Астане переменная облачность, временами дождь, гроза, возможен град, ветер северный, северо-западный 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с, +22+24.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 0-5 м/с, +30+32.

В Акмолинской, Костанайской и Павлодарской областях местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, +20+25, +22+27 и +22+27 соответственно; в Акмолинской и Павлодарской областях возможен град, в Акмолинской и Костанайской областях местами также возможен туман. На территории Северо-Казахстанской области синоптики прогнозируют дожди, местами грозы, туман, усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 23 м/с, возможен град, +20+25.

В Карагандинской области местами кратковременные дожди, грозы, усиление ветра 15-20 м/с, в отдельных районах утром туман, днем град, +20+25. На территории Восточно-Казахстанской области также кратковременные дожди, местами грозы, возможен град, усиление ветра 15-20 м/с с порывами до 23 м/с, +19+24.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской и Кызылординской областях сохраняется ясная погода без осадков, +34, +37 и +38 соответственно. В Алматинской области местами небольшие кратковременные дожди с грозами, +28+33.

В Мангистауской и Атырауской областях ожидается погода без осадков, +32+37 и +34+39 соответственно. В Западно-Казахстанской области местами кратковременные дожди с грозами, усиление ветра 15-20 м/с, +33+38. В Актюбинской области местами небольшие кратковременные грозовые дожди, +30+35.

На большей части Южно-Казахстанской и Кызылординской областей, местами в Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ближайшие сутки на горных реках юга, юго-востока и востока республики будут наблюдаться колебания водности.