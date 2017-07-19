Казахстан приобретет у России еще 12 самолетов Су-30СМ

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Казахстан планирует приобрести еще 12 самолетов Су-30СМ у России, сообщает ТАСС.
«В июне 2017 года от казахстанской стороны получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года», — сказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в ходе МАКС-2017 в среду.
Он напомнил, что в 2016 году Казахстану поставлены 2 самолета Су-30СМ.
«В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ», — добавил он.
Как сообщалось, первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение ВВС Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.
По информации минобороны РК, самолет Су-30СМ способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Он решает задачи по уничтожению воздушных целей, а также наземных и надводных объектов, оснащен широким спектром вооружения и современным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования.comments powered by HyperComments