Казахстан приобретет у России еще 12 самолетов Су-30СМ

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Казахстан планирует приобрести еще 12 самолетов Су-30СМ у России, сообщает ТАСС.

«В июне 2017 года от казахстанской стороны получен перечень продукции военного назначения, включающий 12 самолетов Су-30СМ в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 24 декабря 2013 года», — сказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в ходе МАКС-2017 в среду.

Он напомнил, что в 2016 году Казахстану поставлены 2 самолета Су-30СМ.

«В настоящее время исполняется контракт на поставку двух самолетов Су-30СМ с комплектами средств обслуживания и наземного контроля, а также с комплексным тренажером самолета Су-30СМ», — добавил он.

Как сообщалось, первая партия самолетов Су-30СМ поступила на вооружение ВВС Казахстана в 2015 году в рамках договоренностей, достигнутых ранее между руководством оборонных ведомств Казахстана и России.