В Казахстане перечень бесплатных лекарств дополнен 59 новыми наименованиями

Астана. 19 июля. КазТАГ – В Казахстане перечень лекарств для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне дополнен 59 новыми наименованиями, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения РК.

По информации ведомства, распространенной в среду, новый перечень, дополненный 59 новыми наименованиями с доказанной эффективностью, в том числе 385 лекарственными формами, состоит из 256 лекарственных препаратов. Планируется обеспечить бесплатными лекарствами более 2 млн диспансерных больных.

«В перечне 48 нозологий, в том числе такие социально значимые заболевания, как артериальная гипертензия, язвенная болезнь желудка, бронхиальная астма, злокачественные новообразования, туберкулез, гематологические заболевания, включая гемобластозы и апластическую анемию, детский церебральный паралич, психические заболевания, ВИЧ инфекция и др. Также перечень расширен заболеванием «Анкилозирующийспондиллит» (болезнь Бехтерева), характеризующимся тяжелым течением», — говорится в сообщении.

Заболевания делятся на 2 группы с учетом источника финансирования (местный бюджет – 35 нозологий, республиканский бюджет – 12 нозологий), добавили в минздраве.

Перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения на амбулаторном уровне утвержден новым приказом министерства здравоохранения РК и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Внесенные изменения направлены на снижение уровня инвалидизации, показателей смертности от социально-значимых заболеваний, предупреждение осложнений, рецидивов и снижению уровня госпитализации при заболеваниях, заключили в министерстве.