Алматы. 19 июля. КазТАГ – В Казахстане создадут сервисный центр по производству узлов истребителей «МиГ-35», сообщает ТАСС.

«Сервисный центр по созданию по производству узлов «МиГ-35» будет создан в Казахстане. Сроки по созданию центра будем определять отдельно. Сейчас мы определились по основным условиям, как мы будем проводить работы», — сообщил гендиректор РСК «МиГ» Илья Тарасенко в среду.

Он также сообщил, что Россия и Казахстан договорились вместе продвигать новый истребитель «МиГ-35» на территории Казахстана.

По словам исполняющего обязанности председателя правления «Казахстан инжиниринг» Вадима Шакшакбаева, в течение 1,5-2 месяцев будет создана дорожная карта, предусматривающая планы по развертыванию сервисного центра на территории Казахстана.