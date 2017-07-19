Покупка Народным банком несостоятельного конкурента повлияет на показатели основного капитала Halyk Group – Moody’s

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Приобретение Народным банком Казахстана своего несостоятельного конкурента — АО «Казкоммерцбанк» — повлияет на показатели основного капитала Halyk Group, говорится в отчете Moody’s Investors Service.

«Это приобретение почти удваивает размер баланса Halyk Group и увеличивает активы, взвешенные с учетом риска, примерно на 50%», — утверждает вице-президент Moody’s Семен Исаков.

«Однако мы ожидаем, что это размывание капитала будет компенсировано продолжительной прибылью», — добавил он.

Согласно расчетам рейтингового агентства, после покупки основной капитал Народного банка упадет примерно до 13,5% взвешенных с учетом риска активов к концу 2017 года с прежних 18,7% на конец 2016 года. Тем не менее доходы банка помогут пополнить уровень капитала до его исторического среднего показателя на уровне около 16% к концу 2018 года.

В документе отмечается, что, благодаря своей сильной книге займов и зоне безопасности, чистый доход Народного банка вырос на 68% — до Т38,5 млрд в первом квартале 2017 года. При этом Moody’s ожидает 15%-ное увеличение чистой прибыли — до Т150 млрд по итогам года и такой же дальнейший ее рост в 2018 году.

Также упоминается, что Народный банк продает свою 60%-ную долю в прибыльном АО «Altyn Bank». По мнению аналитиков Moody’s, продажа уменьшит активы Народного банка, взвешенные с учетом риска, и незначительно увеличит капитал группы.

Как сообщается, риск приобретения снижается благодаря помощи правительства АО «БТА банк», крупнейшему должнику Казкоммерцбанка. Эта помощь позволила БТА погасить кредит в размере Т2,4 трлн ($7,5 млрд).

Как сообщалось, Народный банк Казахстана 12 июля осуществил докапитализацию АО «Казкоммерцбанк» на Т185 млрд.

«Народный банк реализовал право преимущественной покупки и приобрел 1 296 698 676 штук простых акций Казкоммерцбанка пропорционально уже принадлежащей Народному банку доле, равной 96,81% простых акций Казкоммерцбанка, и осуществил оплату за приобретенные акции в сумме Т185 млрд, которая будет учтена в капитале Казкоммерцбанка по состоянию на конец рабочего дня 12 июля», — проинформировала пресс-служба банка.

АО «Народный банк Казахстана» и его дочерние компании (совместно Halyk Group) является ведущей группой финансовых услуг, работает в различных сегментах, включая розничные услуги, МСБ и корпоративный банкинг, страхование, лизинг, брокерское обслуживание и управление активами. Группа Halyk также осуществляет свои операции в Грузии, Кыргызстане и России.

Банк является крупнейшим казахстанским кредитором с общим объемом активов Т5201,1 млрд, имеет самую большую клиентскую базу и самую широкую сеть в Казахстане — 506 филиалов, размешенных по всей стране. Народный банк зарегистрирован на Казахстанской фондовой бирже с 1998 года и на Лондонской фондовой бирже с 2006 года.