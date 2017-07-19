Россия поставит в Казахстан еще 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М в 2019 г.

Алматы. 19 июля. КазТАГ – Россия поставит в Казахстан еще 4 транспортно-боевых вертолета Ми-35М в 2019 году, сообщает Lenta.ru.

«До 2019 года Казахстан получит из России еще четыре транспортно-боевых вертолета Ми-35М», — сообщает Lenta со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

Как напоминает СМИ, ранее Казахстану уже были переданы четыре машины этого типа.

«В сентябре 2016 года казахстанские военные заявляли, что намерены подписать контракт еще на четыре такие машины», — говорится в информации.

Напомним, 26 января текущего года 4 транспортных вертолета Ми-35М российского производства прибыли на авиабазу Казахстана.

Ми-35М – глубоко модернизированный вариант многоцелевого ударного вертолета Ми-24ВМ, разработан Московским вертолетным заводом и серийно выпускается на «Роствертоле» с 2005 года.

Вертолет отличается рядом конструктивных изменений, включая X-образный рулевой винт вместо трехлопастного, укороченное крыло, а также неубирающееся шасси. Машина оснащена новым прицельно-навигационным комплексом, включающим в себя тепловизионный и телевизионный каналы, лазерный дальномер и пеленгатор, а также системой электронной индикации с многофункциональными цветными дисплеями.