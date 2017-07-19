Продлены полномочия руководителя администрации президента РК Джаксыбекова

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Астана. 19 июля. КазТАГ – Глава государства Нурсултан Назарбаев своим указом продлил полномочия руководителя администрации президента РК Адильбека Джаксыбекова.

«Указом главы государства в соответствии с законом Республики Казахстан «О государственной службе РК» продлены полномочия Джаксыбекова Адильбека Рыскельдиновича – руководителя администрации президента Республики Казахстан со дня достижения пенсионного возраста до 26 июля 2022 года включительно», — говорится в сообщении на сайте Акорды в среду.

Напомним, А. Джаксыбеков был назначен на эту должность в июне 2016 года, ранее он с октября 2014 года работал в должности акима Астаны. Кроме того, в 2014 году он занимал пост государственного секретаря Казахстана, а с июня 2009 по апрель 2014 года возглавлял министерство обороны РК.

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