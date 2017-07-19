Астана. 10 июля. КазТАГ – В Астане пьяный водитель сбил 16-летнюю девушку и въехал в автобусную остановку, сообщила пресс-служба ДВД города.

«19 июля в 10.58 по ул. Есенберлина водитель, управляя автомашиной марки Mitsubishi Sigma, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и на автобусную остановку», — говорится в сообщении в среду.

В результате ДТП пострадала 16-летняя девушка, она госпитализирована с множественными травмами.

В ДВД отметили, что в мае прошлого года 21-летний виновник ДТП административным судом Астаны был лишен водительских прав на 3 года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако, по информации полиции, на момент сегодняшней аварии «от водителя исходил запах алкоголя».

«Он был доставлен в Центр медико-социальной реабилитации, где в присутствии двух понятых отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении водителя составлен административный протокол по ст.613 ч.7 КоАП РК (невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) и направлен в административный суд. Судьей межрайонного специализированного суда Астаны назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток», — сообщили в ДВД.

Кроме того, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение и дана квалификация произошедшему.