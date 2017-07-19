В Казахстане обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации

Астана. 19 июля. КазТАГ – В Казахстане обсуждается вопрос о введении требования по обязательной вакцинации, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.
«Сейчас разрабатывается пакет поправок в законодательство, в том числе обсуждается вопрос о введении обязательного требования, например, вакцинации. Но есть как сторонники, так и противники этого, и мы обязаны учитывать мнение всех сторон. Поэтому пока решения не принято по этому поводу», — сказал Н. Ермекбаев на пресс-конференции в среду.
По его словам, существуют случаи, когда, в том числе, по религиозным мотивам граждане отказываются от вакцинации от опасных инфекций.
«Это есть и среди мусульман, есть и среди христиан. Здесь много зависит от разъяснительной работы. Потому что насильно заставить человека сделать прививку или насильно заставить его перелить кровь, мы не имеем права, государство не имеет права. Поэтому здесь все зависит от сознания и от ответственности родителей и самих граждан, но разъяснительная работа в этом плане ведется», — отметил министр.comments powered by HyperComments