В Казахстане обсуждается вопрос о введении обязательной вакцинации

Астана. 19 июля. КазТАГ – В Казахстане обсуждается вопрос о введении требования по обязательной вакцинации, сообщил министр по делам религий и гражданского общества РК Нурлан Ермекбаев.

«Сейчас разрабатывается пакет поправок в законодательство, в том числе обсуждается вопрос о введении обязательного требования, например, вакцинации. Но есть как сторонники, так и противники этого, и мы обязаны учитывать мнение всех сторон. Поэтому пока решения не принято по этому поводу», — сказал Н. Ермекбаев на пресс-конференции в среду.

По его словам, существуют случаи, когда, в том числе, по религиозным мотивам граждане отказываются от вакцинации от опасных инфекций.