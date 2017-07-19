«Не жизнь, а сказку сулит нам доклад министра национальной экономики». «Главные удары еще не нанесены, а полномасштабная информационная война еще не развернулась». «Орхусский комитет поставил крест на Кок-Жайляу»

Сетевой Казахстан. 19 июля 2017г.

IA — CENTR . RU . Сергей РЕКЕДА — «Смена поколений в Акорде: здравствуй, племя Младое, незнакомое. Ч.2» — Какими характерными чертами обладает новое поколение казахстанских управленцев? Чего можно ожидать от «болашаковцев» разных изводов – от выпускников лучших американских вузов до слушателей германских классических институтов? В ответ на этот вопрос, большинство моих собеседников – российских и казахстанских экспертов, использовали одно слово – прагматизм, но с разными значениями, коннотациями. Прагматизм в позитивном смысле – способность воспринимать лучшие практики, отсутствие ностальгических привязанностей (как у старшего поколения казахстанской элиты), открытость ко всему новому и более привлекательному, более выгодному с точки зрения перспективы. Хотя тут надо разбираться – перспективы личной или государственной?

«Данияр Ашимбаев: Отставка Абыкаева похожа на опалу, но однозначного вывода я бы делать не стал» — Не добавляет устойчивости системе отставка и громкий арест главного идеолога страны Баглана МАЙЛЫБАЕВА, которое завершились закрытым процессом и пятилетним заключением. Нельзя также не упомянуть задержание бывшего председателя КНБ Нартая ДУТБАЕВА, министра национальной экономики Куандыка БИШИМБАЕВА и, наконец, достаточно авторитетного предпринимателя Муратхана ТОКМАДИ.

В целом все это выглядит, скажем так, как звенья одной цепи. Очевидно, что ужесточается борьба за власть, конкуренция между различными группами влияния. В эту борьбу оказались втянуты и правоохранительные органы, и СМИ, и политическая тусовка. Причем, полагаю, главные удары еще не нанесены, а полномасштабная информационная война еще не развернулась: мы наблюдаем всего лишь отдельные залпы, достаточно громкие аресты, по которым можно только реконструировать суть событий.

TIME . KZ . «Ты не поверишь!» — Не жизнь, а сказку сулит нам доклад министра национальной экономики об итогах социально-экономического развития Казахстана за последние полгода, прозвучавший вчера на заседании правительства.

«Надо удержать эти темпы. Нам не надо расслабляться! Надо провести мониторинг по расходной части исполнения бюджета. Мы видим, что есть отстающие. Но я думаю, что время еще есть. Наверстаем упущенное!» — на мажорной ноте подвел черту под докладом министра СУЛЕЙМЕНОВА премьер Бакытжан САГИНТАЕВ.

«Кошмар областного масштаба» — В Восточном Казахстане прошел мощный ураган. Сильнейший ветер, отдельные порывы которого достигали 35 метров в секунду, натворил бед. Десятки зданий лишились крыши, повреждены автомобили, рекламные конструкции, остановки, повалены деревья. К сожалению, не обошлось без пострадавших: пять человек получили травмы различной степени тяжести. А 82-летний труженик тыла, которому фрагмент сорвавшейся кровли пробил грудь, сейчас находится на грани жизни и смерти…

«Новые обстоятельства» — Алматинец Александр КУЗНЕЦОВ, осужденный за убийство по неосторожности придравшегося к нему Сырыма МУРАТКАЛИЕВА (это дело имело большой общественный резонанс в 2015 году), неожиданно обратился в Генпрокуратуру с ходатайством опротестовать приговор. Об этом вчера на пресс-конференции в южной столице сообщила его адвокат.

AZATTYQ . ORG . «Сапарбаев обвинил СМИ в разрушении имиджа области» — Аким Актюбинской области Бердыбек САПАРБАЕВ был недоволен местной прессой. Редактор подвергнувшейся критике газеты говорит, что «цель независимых СМИ не в том, чтобы нравиться властям».

CAMONITOR . COM . «Ербол Жумагул о кино, Родине, советском наследии, Олжасе и революции…» — «Страна, которая может произвести хотя бы одного такого Ербола, — великая страна», — сказал о Ерболе ЖУМАГУЛЕ в своем недавнем интервью нашей газете Бахыт КЕНЖЕЕВ. Сегодня 35-летний литератор и кинематографист, однажды назвавший Олжаса СУЛЕЙМЕНОВА «средним поэтом», возглавляет собственную продакшн-студию. Он продолжает смотреть на жизнь с оптимизмом и призывает к революции. Виртуальной — Я считаю себя казахским поэтом, пишущим о казахах и об этой стране. При этом стихи имеют отношение и к русской поэзии, раз уж написаны на русском и печатаются в так называемых «толстых журналах».

CARAVAN . KZ . «Как минсельхоз не сдал лабораторные работы» — 4,4 миллиарда тенге потратило министерство сельского хозяйства на модернизацию 75 районных ветеринарных лабораторий. Похоже, что “без учета потребностей”. Как следует из ответа минсельхоза на запрос “КАРАВАНА”, “лаборатории не соответствовали требованиям и стандартам Международного эпизоотического бюро (МЭБ)”. Стоп, Казахстан же является членом МЭБ с 1993 года! И вот тут возникает несколько вопросов. Первый: если мы так давно членствуем в этой уважаемой организации, то почему сразу не стали строить лаборатории в рамках ее требований?

«Чем прославились жены Тохтара Тулешова, подавшие на опального мужа в суд» — Как живут законная жена и токал одного из самых известных казахстанских преступников. Примечательно, что законная жена в некоторых ситуациях ведет себя более чем скромно, в то время как токал совершенно не стесняется рекламировать себя на просторах интернета.

EXCLUSIVE . KZ . «Орхусский комитет поставил крест на Кок-Жайляу» — Комитет по вопросам соблюдения Конвенции Европейской экономической комиссии ООН вынес свое решение по вопросу строительства горнолыжного курорта Кок-Жайляу в Иле-Алаутском национальном парке. Оно однозначное – строить нельзя, так как это нанесет колоссальный ущерб экологии и повлечет за собой уничтожение краснокнижных видов. С выводами международных экологов ознакомился Exclusive.kz.

«Казахстанский диплом: родной и доступный» — Интерес к иностранным вузам падает. Точнее, интерес есть, возможностей стало меньше. Поэтому наш взор обратился к отечественным вузам, рейтинг которых демонстрирует настораживающее постоянство.

INFORMBURO . KZ . «В Казахстане декриминализовали бытовое насилие. Как теперь будут наказывать мужей-тиранов» — За бытовое насилие в Казахстане теперь будут привлекать только к административной ответственности, а не к уголовной. 3 июля Президент РК подписал закон, согласно которому статьи 108 и 109 УК РК ("Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью" и "Побои") переместились из уголовного в административный кодекс. 13 июля поправки вступили в законную силу. Казалось бы, декриминализация статей о бытовом насилии должна облегчить жизнь любителям распускать руки. Но парадокс в том, что именно теперь у жертв домашних тиранов появился шанс реально отправить их за решётку, пусть на короткий срок.

MATRITCA . KZ . «Нездоровое питание казахов: мы копаем себе могилу ложкой!» — В Казахстане высокие показатели смертности, и первое место среди причин смертности занимают сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Среди стран СНГ по этому показателю наша республика занимает лидирующие позиции; смертность от болезней системы кровообращения молодеет – из жизни уходят и в относительно молодом возрасте. Эта проблема показывает, что казахстанцы не стремятся к здоровому образу жизни?!

SAYASAT . ORG . «Елжан Биртанов: Вопросы обоснованные, выводы – нет» — Министр здравоохранения Елжан БИРТАНОВ позиционируется среди журналистов как открытый и транспарентный человек. Напомним, обязательное медицинское страхование и соответствующий фонд (ОСМС) стали очередным камнем преткновения в общественной дискуссии. Популярный экономист Рахим ОШАКБАЕВ выступил с доводами против этого вида страхования. И даже призвал г-на Биртанова к ответу. Министерская реакция последовала незамедлительно, причем на уровне министра. Стороны согласились провести дебаты, правда, формат не согласовали. «Саясат» поговорил с министром Биртановым и узнал, к чему идёт дискуссия.

365 INFO . KZ . «Предпосылки для девальвации готовы, сроки неизвестны» — Нынешний курс доллара не является реальным, говорят экономисты. Его продолжают поддерживать искусственно, и если это делать перестанут — обвал тенге неизбежен.

«Сверхприбыль малых торговых предприятий: цифры нереальны» — Эхо девальвации продолжает отражаться на МСБ: проблемы этих предприятий продолжают усиливаться. Но вместо того чтобы их решать, чиновники рисуют «красивые» данные, утверждает Виктор ЯМБАЕВ, президент Алматинской ассоциации предпринимателей.

«Дешевая ипотека появится в 6 областях — государство дает деньги» — Нежелание банков выдавать кредиты строительным организациям привело к тому, что государство согласилось безвозмездно выделять десятки миллиардов тенге на ускорение темпов жилищного строительства. В плюсе должны оказаться все: и финансовые институты, и бизнес, и главное, рядовые казахстанцы. Воспользоваться этой возможностью уже могут жители 6 регионов Казахстана.

SPUTNIKNEWS . KZ . «По следам алматинского теракта: как отбывает наказание смертник Кулекбаев» — Руслан КУЛЕКБАЕВ находится в тюрьме, расположенной в городе Аркалыке Костанайской области. В Казахстане действует мораторий на исполнение смертной казни, и приговоренные к этому виду наказания содержатся в максимально строгих условиях.

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