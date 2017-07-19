До +40 градусов повысится температура воздуха на юге Казахстана в ближайшие трое суток

Астана. 19 июля. КазТАГ – Повышение температуры воздуха до +40ºС ожидается на юге Казахстана 20-22 июля, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В южной половине республики под влиянием поля повышенного давления ожидается малооблачная погода без осадков, которая после кратковременного понижения температуры вновь вызовет ее рост. Уже в ближайшие двое суток максимальная температура воздуха здесь повысится до +30+38 ºС, а 22 июля местами до 41ºС», — говорится в сообщении в среду.

Вместе с тем в северной половине Казахстана ожидаются кратковременные грозовые дожди, порывистый ветер, возможен град.

«Температура воздуха ожидается около нормы, однако к 22 июля синоптики прогнозируют местами повышение максимальной температуры до +30+35ºС», — отметили синоптики.

Согласно консультативному прогнозу погоды, в Астане 20 и 21 июля ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь с грозой, возможен град, ветер 9-14 м/с, температура воздуха днем +24+26. Погода без осадков в столице прогнозируется 22 июля, ветер юго-западный 9-14 м/с, температура воздуха +25+27.