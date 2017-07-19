В Казахстане создана нацкомпания «Казах туризм»

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Астана. 19 июля. КазТАГ – В Казахстане создана национальная компания АО «Казах туризм», сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.
«Мы на прошлой неделе постановлением правительства создали национальную компанию — АО «Казах туризм». Первая задача этого акционерного общества — продвижение туристического потенциала за рубежом, и вторая – это привлечение инвестиций», — сказал А. Мухамедиулы на пресс-конференции в среду.
По его словам, ставится цель через нацкомпанию привлечь инвесторов в туристскую отрасль.
«В данное время я могу смело сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристскую отрасль Казахстана. Потому что Казахстан представляет собой уникальный природный ландшафт и самое главное — безопасность, и второе — это международный опыт. Во всех ведущих странах есть специализированные туристские компании», — отметил министр.
А. Мухамедиулы сообщил, что нацкомпания «Казах туризм» «будет хозяйствующим субъектом».
«По бюджету: я могу сказать, что на первом этапе, конечно, они будут получать заработную плату (из государственного бюджета — КазТАГ), а со следующего года эта компания уже будет переходить на самоокупаемость», — заключил он.
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