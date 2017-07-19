В Казахстане создана нацкомпания «Казах туризм»

Астана. 19 июля. КазТАГ – В Казахстане создана национальная компания АО «Казах туризм», сообщил министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы.

«Мы на прошлой неделе постановлением правительства создали национальную компанию — АО «Казах туризм». Первая задача этого акционерного общества — продвижение туристического потенциала за рубежом, и вторая – это привлечение инвестиций», — сказал А. Мухамедиулы на пресс-конференции в среду.

По его словам, ставится цель через нацкомпанию привлечь инвесторов в туристскую отрасль.

«В данное время я могу смело сказать, что многие зарубежные инвесторы заинтересованы в привлечении своих средств в туристскую отрасль Казахстана. Потому что Казахстан представляет собой уникальный природный ландшафт и самое главное — безопасность, и второе — это международный опыт. Во всех ведущих странах есть специализированные туристские компании», — отметил министр.

А. Мухамедиулы сообщил, что нацкомпания «Казах туризм» «будет хозяйствующим субъектом».