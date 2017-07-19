Почему не стоит субсидировать нефтяную отрасль в Казахстане

Куда лучше всего вложить средства

Киль. 17 июля. КазТАГ – Игорь Киндоп . Важность экономического планирования для выживаемости государства переоценить невозможно. Точность этих инструментов прямо пропорционально зависит от сложности используемых моделей и качества публикуемой статистики. К сожалению, сторонний наблюдатель не в силах ничего сказать о качестве прогностических моделей, используемых казахстанским правительством. Если и есть такая информация, то она крайне скудна и неоднородна.

В этой статье мы воспользуемся простейшим методом из арсенала экономического планирования и постараемся очертить наиболее перспективные отрасли для стимулирования и субсидирования с точки зрения государственного менеджмента. Мы увидим, что некоторые отрасли, которые поддерживает правительство в своих антикризисных планах, не должны получать никакой поддержки из-за своей неэффективности. С другой стороны, многие другие отрасли получают справедливую поддержку или из-за своей значимости для экономической матрицы, или из-за социальных факторов.

Методология

Центральным методом в этом исследовании будет метод межотраслевого экономического баланса, разработанный известным русским и американским экономистом Василием Леонтьевым. Кстати, свою Нобелевскую премию по экономике он получил именно за разработку и развитие этого метода. В рамках этого метода мы можем посмотреть, как субсидирование и поддержка одной отрасли влияет на всю экономическую структуру.

Преимуществом метода является возможность учесть всю структуру связей в экономической системе и проследить эффект увеличения производства товаров в одной индустрии на все остальные отрасли в экономике. Основным недостатком метода (в данной версии) является невозможность включения таких очень важных компонент, как торговый баланс, учет инвестиционной позиции, потоки капитала. Таким образом, данная модель представляет собой классическую модель закрытой экономики и подразумевается, что экспорт и импорт экзогенны в модели, а прирост производства должен быть перераспределен и потреблен внутри самой системы.

Осведомленный читатель может предложить разработать различные модели общего равновесия, однако такая статья определенно не будет воспринята большинством читателей и будет интересна лишь научным работникам или работникам правительства. В данной статье мы попытаемся очертить общие направления субсидирования и инвестиций, которые могут увеличить выпуск в экономике, не вдаваясь в аналитические подробности. В свою очередь цель увеличения выпуска подразумевает под собой увеличение ВВП, что является прямой обязанностью правительства.

В качестве основы модели используются таблицы (см.Таблица 1,Таблица 2,Таблица 3) межотраслевого баланса для экономики РК за 2014 год. Межотраслевой баланс представляет собой структурную модель выпуска отрасли в разрезе промежуточного и конечного потребления. При этом конечное потребление осуществляется потребителями, а промежуточное — другими индустриями. Именно это промежуточное потребление позволяет увидеть, как увеличение выпуска в одной отрасли перераспределяется внутри экономики и приводит к увеличению выпуска других отраслей.

Работа построена на моделировании положительного шока и отслеживании его эффектов по отраслям. Шок в данном случае следует понимать как, например, субсидию производства в определенной отрасли. Наиболее очевидным примером такого шока может стать субсидия потребителя на покупку отечественного автомобиля. Размер шока составляет 1% от выпуска отрасли по итогам 2014 года. Его эффект в модели не может быть отрицательным, так как субсидия отрасли на 1% как минимум приведет к увеличению выпуска по отрасли на данную величину. Тем не менее отрицательным может быть чистый эффект: кумулятивный прирост минус объем субсидии. При этом эффект шока будет симметричным. То есть отрицательный шок в 1% выпуска приведет к сокращению выпуска по отрасли и в целом по системе на те же самые величины.

Модель позволяет получить несколько очень интересных показателей. Во-первых, это эффект шока на увеличение выпуска внутри самой отрасли. То есть эффект раскладывается здесь на две компоненты: сам шок и дополнительный прирост производства по отрасли. Во-вторых, эффект шока на всю экономику. Этот механизм был уже частично описан выше. Здесь мы сталкиваемся с проблемой масштаба отраслей – каждая отрасль будет обладать разным эффектом на всю экономику, и чем больше размер индустрии, тем больше эффект в абсолютных цифрах. Таким образом, третий показатель — это относительный прирост на единицу выпуска. Мы увидим, что увеличение выпуска по отраслям строительства и нефтедобычи имеют очень низкий мультипликативный эффект на всю экономику, и они не должны быть объектами государственной поддержки.

Помимо уже упомянутых вещей, данный анализ проливает свет на такие аспекты казахстанской экономики, как «значимость» и «раздутость» той или иной индустрии. Было бы интересно посмотреть результат этого исследования в разрезе занятых по той или иной отрасли.

Индивидуальный эффект отраслей на самих себя

Начнем с очевидного. Так как экономика Казахстана очень сильно зависит от нефтяной индустрии, то она генерирует наибольший шок. Согласно данным комитета по статистике, крупнейшими отраслями являются: добыча нефти, оптовая торговля, строительство, операции с недвижимостью, сухопутный и трубопроводный транспорт, растениеводство и животноводство, розничная торговля, пищевая промышленность, научная и техническая деятельность и сектор госуправления.

В число аутсайдеров по размеру начального шока, а равно и доли в валовом выпуске, входят: кожевенная промышленность, литье металлов, деревообрабатывающая промышленность, текстильная промышленность, лесоводство, производство мебели, вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг, производство компьютеров и оптической продукции и бумажная промышленность. В этом списке тоже нет ничего удивительного, так как Казахстан или не обладает соответствующими ресурсами, или не имеет собственных технологий для выпуска по этим отраслям.

Среднее значение шока по всем отраслям составляет порядка Т8,8 млрд, а среднее значение эндогенного эффекта – лишь Т1,17 млрд (здесь и далее эндогенным эффектом мы будем называть увеличение выпуска отрасли сверх размера шока). Средний относительный эндогенный эффект составляет 14%, или 14 тиын на каждый дополнительный тенге стимулирования выпуска. В 10 отраслях-лидерах эндогенно вызванный рост выпуска дает прирост 12,3 тиына на каждый тенге, а в 10 отраслях-аутсайдерах – 19,7 тиын. Таким образом, стимулирование отраслей-аутсайдеров дает больший эффект, чем стимулирование основных отраслей.

Рассмотрим внимательно абсолютный эндогенный эффект. Здесь топ отраслей не совсем очевиден, тем не менее первое место занимает добыча сырой нефти. Положительный шок приводит к увеличению выпуска по отрасли на дополнительные Т9 млрд, или едва 10% от шока. То есть каждый тенге инвестиций в выпуск по отрасли добычи нефти приводит к стимулированию выпуска отрасли на 10 тиын.

Следом за добычей нефти идет отрасль финансовых услуг, исключая страховые организации и пенсионные фонды. В рамках этой отрасли эндогенный эффект от шока выпуска (Т13,8 млрд) составляет почти Т8 млрд. Другими словами, каждый дополнительный тенге инвестиций в выпуск банков и кредитных организаций приводит к дополнительному увеличению выпуска внутри отрасли на 57,5 тиына. Это объясняет, почему правительство так сильно обеспокоено решением проблемных ситуаций в банковской индустрии. Сокращение выпуска на 1% приведет к общему сокращению выпуска по отрасли на Т22 млрд плюс мультипликативный эффект на остальные отрасли, который составляет Т319,8 млрд.

Оптовая торговля показывает относительно небольшой эффект от положительного шока — в размере Т7,7 млрд, или 12 тиын на каждый дополнительный тенге инвестиционного увеличения выпуска по отрасли. Следом за ней идет отрасль «Технические услуги в области горнодобывающей промышленности», которая дает эффект от шока в размере Т7,5 млрд, что превращается в удивительные 111 тиын прироста выпуска по отрасли на каждый дополнительный тенге.

Закончим список лидеров отраслью «Профессиональная, научная и техническая деятельность», которая генерирует внутренний отклик в Т6,7 млрд. В относительных цифрах это 40 тиын на каждый дополнительный тенге.

В казахстанской экономике достаточно много отраслей, которые не создают значимых откликов на шок, но отметим наиболее значимые отрасли. Во-первых, это отрасль государственного управления, однако здесь нюанс в том, что эта отрасль практически не потребляет собственные услуги для генерирования выпуска. Кожевенная отрасль, которая является одним из аутсайдеров всей экономики, также имеет крайне низкий размер эндогенного отклика (5 тиын на каждый дополнительный тенге выпуска). Среди других отраслей добыча природного газа генерирует 0,6 тиына на каждый дополнительный тенге выпуска; производство основных фармацевтических продуктов — меньше 0,04 тиына на каждый дополнительный тенге.

Теперь перейдем к относительному эндогенному эффекту. Лидерами по индивидуальному относительному эффекту являются: вспомогательная деятельность по предоставлению финансовых услуг и страхования (126 тиын прироста на каждый тенге дополнительного выпуска), техуслуги в горнодобывающей промышленности, водный транспорт (59 тиын внутреннего прироста), уже упоминавшиеся финансовые услуги, складское хозяйство и логистика (53 тиына внутреннего прироста).

В разрезе индивидуального относительного эффекта существует большой разрыв между объемами выпуска и величинами относительных эффектов. То есть, как правило, основные отрасли экономики создают меньше относительно роста, чем другие отрасли. К примеру, строительство генерирует лишь 5,5 тиына на каждый дополнительный тенге, а операции с недвижимостью – 5,2 тиына. Очень разные отрасли – розничная торговля и добыча железной руды – генерируют очень схожий объем дополнительного выпуска – 4,7 тиына.

Небольшие величины относительных индивидуальных эффектов интересны сами по себе, но показывают в основном лишь внутреннюю эластичность выпуска – как производство по той или иной отрасли зависит от совокупного производства и потребления данной отраслью собственных продуктов.

Глобальный эффект отраслей

С точки зрения экономической политики максимального благоприятствования выпуску нас интересует глобальный эффект от шоков – как субсидия в одной отрасли будет влиять на все остальные отрасли экономики через цепочки взаимосвязей. В данном анализе глобальный эффект шока будет, скорее всего, недооценен для отраслей-экспортеров и переоценен – для импортеров. Однако наш простой инструмент межотраслевого баланса способен дать ориентировочную оценку предполагаемых эффектов.

При среднем шоке в Т8,8 млрд по отраслям средний мультипликативный эффект (на остальную экономику) составляет ни много ни мало – Т146,8 млрд. То есть эффект от стимулирования выпуска в среднем более чем в 16 раз больше, чем затраты на это стимулирование. Безусловно, мультипликативный эффект от этого стимулирования различается по отраслям экономики, и мы остановимся на этом поподробнее. Сначала рассмотрим абсолютные цифры, а потом – относительные.

Наибольший мультипликативный эффект на экономику Казахстана имеют отнюдь не отрасли горнодобывающей промышленности. Согласно нашей модели, наибольший абсолютный эффект имеет профессиональная, научная и техническая деятельность, которая при шоке в Т16,8 млрд генерирует Т393,7 млрд прироста в остальных отраслях экономики. В сумме с эндогенным эффектом стимулирование в рамках этой отрасли генерирует порядка Т400 млрд выпуска.

Следом идет отрасль операций с недвижимым имуществом, где шок в Т40 млрд создает мультипликативный эффект на Т346 млрд. Затем большой эффект оказывают отрасли финансовой и вспомогательной финансовой сферы: страхование, перестрахование, услуги на финансовом рынке, банковская деятельность. По отраслям связи и информации также наблюдается существенный мультипликативный эффект. В случае отрасли связи субсидия выпуска на Т9,8 млрд генерирует Т305,9 млрд эффектов на остальную экономику, а по отрасли информации – шок в Т3,3 млрд создает Т298,9 млрд мультипликативного прироста.

Схожие объемы мультипликативных эффектов имеет отрасль «Услуги по предоставлению продуктов питания и напитков». Наконец, почтовая и курьерская деятельность при шоке в Т0,42 млрд генерирует Т290 млрд мультипликативных эффектов – эффект в 725 раз больший, чем субсидии по отрасли.

Обратимся к отраслям-аутсайдерам по мультипликативному эффекту. Большая часть этого «топ-10» не представляет большого интереса, но отметим наиболее значимые отрасли с минимальным мультипликативным эффектом.

В первую очередь это растениеводство и животноводство. Безусловно, сельское хозяйство имеет огромное значение для потребителя, тем не менее его эффект на производственную матрицу во всей экономике незначителен. При шоке в Т27,2 млрд сельское хозяйство генерирует эндогенный рост на Т4,7 млрд и мультипликативный эффект на Т12,7 млрд. Другими словами, стимулирование и субсидирование сельского хозяйства дает отрицательный чистый эффект – кумулятивный прирост меньше, чем затраты на него.

Другой значимой отраслью с квазиотрицательным возвратом на субсидирование является отрасль строительства. Шок в Т48,7 млрд генерирует Т41,4 млрд мультипликативного эффекта и Т2,7 млрд эндогенного эффекта, что не покрывает размера субсидий. На этом фоне все меры денежной поддержки строительной отрасли в Казахстане выглядят очень сомнительно.

Другой отраслью с минимальными мультипликативными эффектами является государственное управление и оборона. Гипотетический шок выпуска по этой отрасли в Т15,5 млрд генерирует мультипликативный эффект на Т23,5 млрд. Государственное управление не включает в себя образования и здравоохранения, которые выделены в отдельные отрасли в матрице межотраслевого баланса. Можно оценить эффективность сектора государственных услуг при сравнении с другими государственными квазимонополиями. Образование при шоке выпуска Т13,3 млрд генерирует мультипликативный эффект в Т46,2 млрд. Деятельность в области здравоохранения при шоке в Т9,2 млрд создает мультипликативный эффект в размере Т64,7 млрд. Наконец, отрасль предоставления социальных услуг при шоке в Т1,2 млрд генерирует мультипликативный эффект на Т74,7 млрд. Это просто гигантская разница в сравнении с государственным управлением.

А как насчет отраслей-драйверов экономики Казахстана? Добыча сырой нефти создает мультипликативный эффект в размере Т86,3 млрд. Чистый кумулятивный эффект на всю экономику Казахстана от государственных инвестиций в нефтедобывающую отрасль в размере Т91,2 млрд составляет… Т4,2 млрд. Фактически, как и с секторами строительства и госуправления, мы видим, что нефтяная отрасль не оказывает практически никакого эффекта на остальную экономику Казахстана. Например, отрасль «Производство продуктов нефтепереработки» при необходимом шоке в Т10 млрд генерирует Т251 млрд чистого кумулятивного эффекта.

Другие сырьевые отрасли экономики создают более благоприятную картину. Стимулирование добычи природного газа дает Т176 млрд чистого кумулятивного эффекта. Добыча угля и лигнита – Т39,6 млрд, производство основных благородных и цветных металлов (в том числе медь и алюминий) – Т35,4 млрд, производство чугуна, стали и ферросплавов – Т15,6 млрд (на Т11 млрд стимула).

Сейчас мы подходим к заключительной — и наиболее значимой — части данного исследования. Эти результаты могут быть использованы как руководство к действию для государственных органов и, в частности, министерства национальной экономики РК. С другой стороны, это исследование задает определенные и не совсем удобные вопросы правительству РК. В частности, почему приоритет в субсидировании отдается определенным отраслям, которые не имеют большого мультипликативного эффекта на экономику, а именно — строительству.

Относительный мультипликативный эффект

В данной главе рассмотрим мультипликативный эффект на один тенге субсидий в ту или иную отрасль. Этот показатель является важнейшим для максимального расширения выпуска. Надо субсидировать отрасли, которые создают максимальный мультипликативный эффект в разрезе каждого тенге субсидий и которые при этом создают достаточно большой абсолютный кумулятивный эффект. Какие же отрасли должны быть объектом для стимулирования со стороны правительства РК?

Согласно нашей модели средний относительный кумулятивный эффект от стимулирования индивидуальных отраслей составляет Т205,8 на единицу дополнительного выпуска.

В первую очередь такой отраслью должно стать… «Производство кожаной и относящейся к ней продукции». Согласно нашей модели каждый тенге, направленный в развитие данной отрасли, создает Т3,4 тыс. мультипликативного эффекта во всей экономике. Это выглядит несколько странно и нельзя исключать ошибку в опубликованных статистических данных. Но если ее нет, то эта отрасль выглядит чрезвычайно привлекательной для любого рода субсидирования.

Производство деревянных изделий, кроме мебели, также чрезвычайно привлекательно. Оно генерирует Т1,2 тыс. мультипликативных эффектов на каждый дополнительный тенге выпуска. Третьей отраслью с наибольшим мультипликативным эффектом является вспомогательная отрасль по предоставлению финансовых услуг и страхования, которая создает Т829 на каждый дополнительный тенге выпуска. Это может быть причиной, почему бывший глава Нацбанка РК Кайрат Келимбетов так увлеченно пытается развивать Международный финансовый центр Астаны.

Другими отраслями, генерирующими до Т500 на каждый тенге дополнительного выпуска, являются: производство одежды и текстильных изделий, почтовая и курьерская деятельности, производство бумаги и бумажной продукции, водный транспорт, печать и воспроизведение записанных материалов. Все вышеперечисленные отрасли создают мультипликативный эффект как минимум в 500 раз больший, чем затраченные субсидии.

Из сырьевых отраслей наибольшим относительным кумулятивным эффектом обладают: добыча природного газа (Т144), лесоводство и лесозаготовки (Т122,3), рыболовство и аквакультура (Т48), добыча железной руды (Т47,75), добыча руд цветных металлов (Т14), добыча угля и лигнита (Т12,1), добыча нефти (Т1,04 на каждый дополнительный тенге) и прочие отрасли горнодобывающей промышленности (Т120).

Усилия правительства по газификации республики, а также экспортированию газа в КНР могли быть вызваны подобными исследованиями. В разрезе добывающих отраслей мы видим практическое подтверждение тезиса о том, что развитие сырьевого направления экономики ограниченно стимулирует остальные сектора экономики. В частности, инвестирование и субсидирование в отрасль добычи нефти дает лишь 4% эффективности по экономике в целом.

Рекомендации

Одним из интересных результатов нашей модели являются высокие эффективность и отдача от стимулирования «небольших» отраслей экономики Казахстана. Несмотря на их размер выпуска, они вносят значительный вклад в промежуточное потребление других и более крупных отраслей экономики. Логично, что предприятия в этих отраслях находятся на периферии политических интересов различного рода лоббистов, но при этом создают продукцию, которая критически важна для всей экономики. Абсолютный эффект от субсидирования в эти отрасли сравним с эффектом от стимулирования «средних» отраслей.

Отрасли средней величины обладают меньшей относительной отдачей на единицу дополнительного выпуска, но за счет своего размера создают более крупные мультипликативные эффекты. Эти отрасли в матрице межотраслевого баланса РК представлены так называемыми переделами высокого порядка – транспортной индустрией, переработкой нефтепродуктов, производством продукции коксовых печей, машин и оборудования.

В соответствии с этой простейшей моделью правительству необходимо пересмотреть и проанализировать весь спектр мер государственной поддержки отраслей экономики. В частности, необходимо воздержаться от любого денежного и квазиденежного субсидирования и/или поддержки строительной индустрии, которая не генерирует достаточных объемов мультипликативных эффектов даже для покрытия издержек на эти субсидии. Для расширения глобального выпуска правительству РК необходимо сократить объем инвестиций и субсидирования в отрасли горнодобывающей промышленности, так как многие из этих отраслей также не создают значительного объема мультипликативных эффектов.

Основные усилия правительства должны быть сконцентрированы на «средних» отраслях и промышленности высокого передела, которая генерирует больше, чем, скажем, Т50 на каждый дополнительный тенге выпуска. Субсидирование и государственные закупки из предприятий этой когорты должны быть увеличены. Следуя подобным рекомендациям, правительство РК может добиться стимулирования ВВП в Казахстане в ближайшие годы.

Отдельной строкой идет сфера услуг, которая создает не только значительные мультипликативные эффекты, но и большие чистые кумулятивные эффекты. Субсидирование «экономики знаний» не просто приведет к ее расширению, но и создаст крупный импульс для развития смежных отраслей сферы услуг и промышленности.

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