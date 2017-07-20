Чиновники минобороны осуждены за получение взяток в Астане

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Чиновники министерства обороны осуждены за получение взяток в Астане, сообщили в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам.
«Жумказиев Тулемис признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 366 ч. 4, ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сказали в суде в четверг.
Кроме того, к 10 годам лишения свободы приговорен заместитель по госзакупкам Ермек Шарипов, к такому же сроку приговорили Рустамжана Гапирова.
Сотрудник бывшего комитета финансового контроля министерства финансов Ербол Ибадуллаев получил 5 лет и 3 мес. лишения свободы. Сотрудник главной финансовой инспекции Вооруженных сил РК Куандык Тлеубаев — 2 года 3 мес. заключения.
Также за дачу взяток к лишению свободы приговорены предприниматели Толеутай Каримов — 4 года, Дулат Асылбекулы — 4 года, Сауле Сартаева — 3 года 2 мес., Мая Молдабекова — 4 года, Карлыгаш Сыздыкова — 2 года 3 мес. и Айсара Медеуова – 4 года.
Напомним, как сообщали СМИ, денежные средства были похищены в 2015-2016 годах после конкурса государственных закупок по обеспечению питанием столовых воинских частей и служебных собак. Предприниматель предложила экс-заместителю начальника главного управления материально-технического обеспечения ВС РК Т. Жумказиеву взятку в размере 10-15% от общей суммы закупок. Затем С. Сартаева собрала деньги у своих коллег и передала средства за победу в конкурсе и общее покровительство.
Т. Жумказиев получил Т20 млн, проверяющий итоги конкурса Е. Ибадуллаев – Т10 млн, остальным достались меньшие суммы. Общая сумма передаваемых взяток должна была составить порядка Т70 млн, однако после задержания с поличным обвиняемые не смогли довести свой замысел до конца.comments powered by HyperComments