Казахстанские госслужащие ежедневно перерабатывают 1 час 19 минут, утверждают в профильном агентстве

Астана. 20 июля. КазТАГ – В Казахстане государственные служащие в среднем ежедневно перерабатывают на своих рабочих местах 1 час 19 минут, сообщила заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

«Если смотреть официальные данные, которые получены посредством изучения системы контроля доступа служащих в административные здания государственных органов, то переработки составляют в среднем 1 час 19 минут, если поминутно смотреть. И при этом зачастую сотрудники задерживаются в случае наличия определенных срочных поручений, поэтому говорить о том, что это повсеместно, мне кажется, не совсем будет верным», — сказала А. Шаимова на пресс-конференции в четверг.