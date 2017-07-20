Казахстанские госслужащие ежедневно перерабатывают 1 час 19 минут, утверждают в профильном агентстве

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Астана. 20 июля. КазТАГ – В Казахстане государственные служащие в среднем ежедневно перерабатывают на своих рабочих местах 1 час 19 минут, сообщила заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.
«Если смотреть официальные данные, которые получены посредством изучения системы контроля доступа служащих в административные здания государственных органов, то переработки составляют в среднем 1 час 19 минут, если поминутно смотреть. И при этом зачастую сотрудники задерживаются в случае наличия определенных срочных поручений, поэтому говорить о том, что это повсеместно, мне кажется, не совсем будет верным», — сказала А. Шаимова на пресс-конференции в четверг.
«Нельзя говорить о том, что это явление носит массовый характер», — подчеркнула замглавы агентства.
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