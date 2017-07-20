Дифференцированный тариф на проезд в транспорте Алматы не будет распространяться на льготников

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте Алматы, при котором оплата наличными будет Т150, а по безналичному расчету останется Т80, не будет распространяться на льготную категорию граждан, сообщил директор городского транспортного холдинга Садир Хамраев.

«Много было вопросов, кого коснется дифференцированный тариф, здесь четко хотелось бы отметить, что дифференцированный тариф абсолютно не касается льготных категорий граждан, которые были определены решением маслихата Алматы», — сказал С. Хамраев в ходе общественного совета.

Так, участники, инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним, а также пенсионеры старше 75 лет и дети-инвалиды до 18 лет по-прежнему будут пользоваться бесплатным проездом.

«Кто пользуется 50%-ной скидкой от стоимости базового тарифа, то есть оплата 40 тенге, — это учащиеся школ, технического, профессионального образования, студенты высших учебных заведений, пенсионеры по возрасту, многодетные матери, данные льготы сохраняются», — отметил директор холдинга.

При этом он подчеркнул, что льготы предоставляются посредством персонифицированной карты «Онай».

Кроме того, он заверил, что внедрение дифференцированного тарифа не повлияет на стоимость проездных билетов.

Напомним, согласно постановлению городского акимата, в Алматы планируется ввести дифференцированный тариф на регулярные перевозки пассажиров в общественном транспорте — в целях исключения теневого оборота денежных средств и повышения привлекательности для пассажиров безналичного способа оплаты за проезд. При безналичной оплате за проезд, в том числе посредством sms, стоимость останется прежней – Т80, а оплату наличными предлагается поднять до Т150.