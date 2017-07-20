Оплату труда казахстанским госслужащим по результатам работы хотят внедрить в «пилотном» варианте в 2018 г.

Астана. 20 июля. КазТАГ – В Казахстане в 2018 году планируется пилотное апробирование системы оплаты труда государственных служащих в зависимости от результатов их деятельности, сообщила заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.

«Следующее нововведение: по поручению главы государства планируется переход на оплату труда по результатам. В отличие от действующей системы, учитывающей только стаж работы и категорию должности, предлагаемый подход установит размер заработка в зависимости от вклада служащего в результативность государственного органа», — сказала А. Шаимова на пресс-конференции в четверг.

«Сейчас подготовлена нами соответствующая методология, ее пилотное апробирование планируется в следующем году», — добавила она.