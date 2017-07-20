Оплату труда казахстанским госслужащим по результатам работы хотят внедрить в «пилотном» варианте в 2018 г.

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Астана. 20 июля. КазТАГ – В Казахстане в 2018 году планируется пилотное апробирование системы оплаты труда государственных служащих в зависимости от результатов их деятельности, сообщила заместитель председателя агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Айгуль Шаимова.
«Следующее нововведение: по поручению главы государства планируется переход на оплату труда по результатам. В отличие от действующей системы, учитывающей только стаж работы и категорию должности, предлагаемый подход установит размер заработка в зависимости от вклада служащего в результативность государственного органа», — сказала А. Шаимова на пресс-конференции в четверг.
«Сейчас подготовлена нами соответствующая методология, ее пилотное апробирование планируется в следующем году», — добавила она.
Напомним, в рамках реализации первого направления плана нации «100 конкретных шагов» формирование профессионального государственного аппарата, пятым шагом предусматривается повышение оплаты труда госслужащих в зависимости от результатов деятельности.
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