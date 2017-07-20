«К чему приведут уход «старой гвардии» и усиление Карима Масимова?». «Куда идет казахстанская нация, или кем себя считают казахстанцы?». «В Средней Азии ополчились на арабский ислам». «Раз казах – значит обязательно мусульманин?»

Сетевой Казахстан. 20 июля 2017г.

CAMONITOR . COM . «К чему приведут уход «старой гвардии» и усиление Карима Масимова?» — Процесс модификации внутриполитического поля идет полным ходом. «Старая президентская гвардия» в силу разных причин списана в утиль, а конституционная реформа с перераспределением полномочий пусть формально, но сузила рамки влияния элит на принятие решений. На этом фоне усиление позиций отдельных представителей политического истеблишмента естественным образом начинает рассматриваться через призму операции «Преемник». Но каким образом сегодняшние процессы способны повлиять на транзит власти в Казахстане? Попытаемся разобраться.

«Раз казах – значит обязательно мусульманин?» — Если верить статистике, то все казахи, проживающие в Казахстане, исповедуют ислам, а все славяне — христианство. Более того, как утверждают официальные данные, в сумме количество православных и мусульман в стране уже достигло 95% от общей численности населения. То есть нам не просто навязали религию, так еще и оптом записали в верующие. Хотя на самом деле процент реально практикующих мусульман в стране все еще низок, и не нужно проводить специальных исследований, чтобы убедиться в этом. Возникает резонный вопрос: кому и зачем нужно искусственно создавать религиозную нацию в светском государстве? Ответить на него мы попробуем вместе с политическим аналитиком Султанбеком СУЛТАНГАЛИЕВЫМ.

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Адиль Тойганбаев – человек, пытавшийся изменить общественное сознание» — В 2008 году мне довелось побывать на алматинской презентации (о, славные времена) книги ТОЙГАНБАЕВА «Технология мечты», которая представляла собой наскоро «сколоченную» подборку авторских идей-«открытий», но никак не целостное изложение некой концепции, видения будущего страны. Не стал бы вспоминать об этом эпизоде, но в аннотации к изданию (объявленному бестселлером еще до поступления в торговые сети) есть примечательная фраза – «Адил Тойганбаев не предлагает конкретных механизмов успеха страны на мировой арене, поскольку главная авторская цель – трансформация общественного сознания и определение системы идеологических координат». Вот это – да! Почти за десять лет до того как базовая идея текущего момента овладела массами господин Тойганбаев стал вестником грядущих перемен в казахстанском обществе?

NG . RU . «В Средней Азии ополчились на арабский ислам» — В короткий период лидеры Киргизии, Таджикистана и Казахстана, словно сговорившись, сделали заявления, предостерегающие сограждан от чрезмерной набожности. Они напомнили о светском характере возглавляемых ими государств и рекомендовали больше времени уделять образованию и наукам, чем соблюдению благочестия. Среднеазиатские политики неодобрительно отозвались о стремлении ревностно следовать духовным авторитетам с Ближнего Востока в ущерб национальным традициям своих народов.

365 INFO . KZ . «Куда идет казахстанская нация, или кем себя считают казахстанцы?» — Место рождения становится важнее национальности или религиозной принадлежности, считает социолог Гульмира ИЛЕУОВА. Среди причин она называет усилившуюся внутреннюю миграцию.

«Алматинцы — горячие парни, астанчане — холодные и сдержанные» — Алматинцы больше астанчан играют в азартные игры. В число самых азартных вошли и атыраусцы, а также жители южных регионов страны.

«Хиджаб не меняет характер: культуру должны прививать имамы» — Драка женщин в хиджабах в автобусе Алматы стала лишь очередным дополнением к списку «подвигов» людей, подчеркивающих религиозность внешними атрибутами. Эксперты констатируют: хиджаб не делает человека лучше или хуже, это всего лишь одежда.

KAPITAL . KZ . «Умут Шаяхметова: Без оздоровления Казком был бы убийственным для Халыка» — Мы понимаем высокий груз ответственности, который лег на нас. Я думаю, будет более пристальное внимание к нам не только в Казахстане, но и на рынках СНГ, где мы присутствуем, потому что группа Halyk после приобретения Казкома — третья по размерам активов частная финансовая группа в СНГ. Если говорить о рисках, то главный — быстро и эффективно реагировать на рынок и потребности клиентов. Понятно, что, когда становишься большим, можешь стать слишком забюрократизированным и неповоротливым в части принятия решений. Думаю, сейчас это самый большой вызов. Для того чтобы избежать этого, мы планируем сформировать команды по направлениям, которые смогут быстро решать те или иные вопросы.

«Главные вызовы для казахстанской экономики» — Эксперты обозначили пять ​основных рисков. ВВП Казахстана в январе-июне 2017 года вырос на 4,2%, сообщил министр национальной экономики Тимур СУЛЕЙМЕНОВ. Однако эксперты уверены, что перед экономикой РК все еще есть ряд вызовов, которые могут быть актуальными во втором полугодии 2017 года.

TIME . KZ . «Таврическая сила!» — Месяц назад редакция газеты “Время” обратилась с письменным запросом в комитет госдоходов Минфина РК. Нас интересовал элементарный, казалось бы, вопрос: чьими у нас в стране считаются товары, завезенные из Крыма, — российскими или украинскими? Предлагаем оценить качество этого ответа не только предпринимателям, сотрудничающим с крымскими компаниями, но и министру информации и коммуникаций Даурену АБАЕВУ, который считает: поправка в закон, регулирующий деятельность СМИ, об увеличении срока ответа на журналистский запрос с трех до 15 дней нужна для того, “чтобы госорган смог вам ответить более качественно”.

«За себя и за того парня» — Мы уже разъясняли, кто и как должен вносить отчисления в фонд социального медицинского страхования с 1 июля 2017 года (см. Башляй и не хворай”, “Время” от 6.7.2017 г.). Но у читателей появились еще вопросы, касающиеся различных категорий плательщиков. Как будут делать взносы в Фонд социального медицинского страхования люди, которые относятся сразу к нескольким категориям застрахованных? Как платить банкротам, иностранцам и фермерам?

Петр СВОИК – «Энергия прошлого» — И вообще, скажу я вам, самая темная отрасль экономики — это энергетика. Правительство выступает там лишь в роли держащего свечку. Да, плановые отключения электроэнергии в столице не самая большая беда, можно и перетерпеть. Но это как раз та отдельная картинка, которая иллюстрирует, сколь опасно мы откатываемся назад от выставочной энергии будущего.

CARAVAN . KZ . «Пьянство за рулем и проигрыш в казино: самые скандальные выходки казахстанских судей» — Подборка вопиющих случаев, когда наши отечественные служители Фемиды выставляли себя далеко не самым лучшим образом.

AZATTYQ . ORG . «Аудиозаписи об исламе привели в тюрьму» — За последние месяцы в Казахстане приговорены к тюремным срокам трое «приверженцев салафитского направления в суннитском исламе» по обвинению в возбуждении религиозной розни. Ни один из них вину не признал, а их адвокаты говорят о нарушении их прав.

«В будущем «цифровом Казахстане» не хватает IT-специалистов» — Интернет-издатель сетует, что в Казахстане нелегко найти специалиста, способного разработать обычный веб-сайт. В этой сфере не хватает и других специалистов.

MATRITCA . KZ . Султанбек СУЛТАНГАЛИЕВ – «Страна бесполезных советов. Часть 2-я» — Дополнительным отрицательным моментом в деятельности общественных советов является так же и то, что законопроект об Общественных Советах (ОС) подвергся, на мой взгляд, жесткому лоббированию со стороны исполнительных органов власти. Общественные советы являются консультативно-совещательным органом, чьи рекомендации необязательны к исполнению.

SAYASAT . ORG . «Ради «покорения» севера во благо Родины сейчас никто не поедет» — В этом интервью социолог, эксперт ИМЭП Серик БЕЙСЕМБАЕВ делится с «Саясат» мнением о миграционных потоках в Казахстане, а также пытается выявить основные тренды в программе переселения граждан с юга на север страны.

KURSIV . KZ . «Что ждет рынок недвижимости после «ЭКСПО»?» — Несмотря на значительное снижение цен и рост количества сделок в первой половине года, аналитики считают, что цены на рынке недвижимости еще не достигли дна, но сильно падать не будут.

«Эксперты: Минздрав не учел риски, которые могут ударить по отечественным производителям фармпродукции» — В Казахстане до конца текущего года будут установлены предельные цены на все лекарственные средства. Таким образом минздрав планирует снизить стоимость лекарств в стране и сделать их доступными для населения. Однако эксперты опасаются, что внедрение такого механизма ценообразования может ударить по отечественным производителям фармпродукции.

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