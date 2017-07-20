Казахстан временно запретил ввоз свинины из Омской области, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

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Павлодар. 20 июля. КазТАГ — Казахстан ввел временный запрет на ввоз свинины из Омской области, где выявлены случаи африканской чумы свиней (АЧС), сообщает корреспондент КазТАГ.
«17 июля мы получили официальное распоряжение комитета ветеринарного контроля и надзора РК о введении временного запрета на ввоз свинины, животных из Омской области», – сказал и.о. руководителя управления ветеринарии Павлодарской области Базарбай Сапенов.
По информации ветеринаров, вирус АЧС поражает домашних свиней и диких кабанов, заболевание в острой форме убивает животных. Для человека заболевание не опасно. «Оно наносит экономический ущерб, вакцины от вируса нет», – пояснили в управлении.
По данным главного управления МЧС РФ по Омской области, вспышка АЧС была зарегистрирована 14 июля в пос. Верблюжье Саргатского района, через 2 дня – на двух подворьях в пос. Ачаирский Омского района, также 19 июля стало известно о вспышке в подсобных хозяйствах Любинского района. В этих районах был объявлен режим ЧС, проводятся карантинные мероприятия.
«В целях купирования неблагополучных очагов в зонах риска проводят отчуждение оставшегося поголовья свиней с последующей утилизацией, а хозяевам утилизированных животных выплачивают компенсации», — говорится в сообщении.
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