Казахстан временно запретил ввоз свинины из Омской области, где зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

Павлодар. 20 июля. КазТАГ — Казахстан ввел временный запрет на ввоз свинины из Омской области, где выявлены случаи африканской чумы свиней (АЧС), сообщает корреспондент КазТАГ.

«17 июля мы получили официальное распоряжение комитета ветеринарного контроля и надзора РК о введении временного запрета на ввоз свинины, животных из Омской области», – сказал и.о. руководителя управления ветеринарии Павлодарской области Базарбай Сапенов.

По информации ветеринаров, вирус АЧС поражает домашних свиней и диких кабанов, заболевание в острой форме убивает животных. Для человека заболевание не опасно. «Оно наносит экономический ущерб, вакцины от вируса нет», – пояснили в управлении.

По данным главного управления МЧС РФ по Омской области, вспышка АЧС была зарегистрирована 14 июля в пос. Верблюжье Саргатского района, через 2 дня – на двух подворьях в пос. Ачаирский Омского района, также 19 июля стало известно о вспышке в подсобных хозяйствах Любинского района. В этих районах был объявлен режим ЧС, проводятся карантинные мероприятия.