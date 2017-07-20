Казахстан: возвращение ИГИЛ

Возвращение боевиков ИГИЛ к себе на родину в действительности представляет угрозу для стран центрально-азиатского региона в ближайшей и среднесрочной перспективе

Франкоязычное издание LeMoci.com опубликовало статью Франсуа Парньи под названием «Kazakhstan / Risque : un rebond économique conditionné par les cours de l’or noir et les réformes structurelles» — «Казахстан / риск: экономический подъем, обусловленный ценами на нефть и структурными реформами».

В ней говорится так: «Нурсултан Назарбаев, находящийся у власти с момента обретения страной государственной независимости в 1991 году, призвал парламент проголосовать за передачу части полномочий президента правительству.

Результат таков: президент теперь концентрируется на внешней политике и национальной безопасности, правительство сосредотачивается на социально-экономических программах, а парламент наделяется большими полномочиями в плане формирования кабинета министров и контроля его деятельности.

В Астане сочли, что такая реформа необходима для подготовки преемства власти 77-летнего президента. Однако наблюдатели озадачены: по мере ухудшения экономической ситуации появились первые признаки недовольства населения.

Социальная ситуация может сыграть на руку исламизму – явлению, переживающему подъем во всем регионе. Поэтому нельзя исключать того, что впервые может наступить период нестабильности

Так же, как это бывает в подобных случаях, станет наблюдаться ужесточение режима, который, под предлогом борьбы с исламизмом, воспользуется ситуацией с тем, чтобы установить контроль над гражданским обществом».

Англоязычное издание Eurasia Review опубликовало материал доктора Бибху Прасада Роутрая, бывшего заместителя директора в секретариате Совета национальной безопасности при правительстве Индии, под названием «Islamic State In Central Asia – Analysis» — «Исламское Государство в Центральной Азии — Анализ».

В нем говорится так: «Исламскому Государству (ИГИЛ) удалось привлечь в свои ряды значительное число людей родом из республик Центральной Азии. В разных странах региона, а также за его пределами продолжают происходить инспирированные ИГИЛ теракты в исполнении граждан центрально-азиатских государств. Объяснение такой динамики может быть найдено не только в радикализации, но и также в стремлении бежать от мрачной действительности в виде плохих экономических условий и репрессий со стороны авторитарных режимов. Однако реакция государства на этот феномен продолжает оставаться неадекватной. Также маловероятно, что поражение ИГИЛ в Ираке и Сирии будет означать затухание экстремизма в центрально-азиатском регионе.

Большая часть Центральной Азии в прошлом входила в состав коммунистического Советского Союза, который подавлял чувство персональной идентичности, религиозной и национальной принадлежности. Как только коммунизм рухнул, а Советский Союз распался в начале 1990-х годов, в условиях отсутствия экономических возможностей и прекращения государственной поддержки сформировались благоприятные условия для возникновения новой идеологии. Молодые люди, которых на протяжении длительного времени подавляло государство, обрели возможности для выражения своей идентичности и смысла своего существования, присоединяясь к существующим движениям, поддерживающим Исламский халифат.

Возникновение новых организаций на фоне распада Советского Союза показало то, что сохраняющийся хаос способствует дальнейшему внедрению исламистов в центрально-азиатский регион. Как следствие, в Центральной Азии действует большое количество радикальных исламистских организаций. «Исламское движение Восточного Туркестана» возникло в 1989 году. «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» или «Исламская партия освобождения», возникшая в 1958 году, распространила свою деятельность на центрально-азиатский регион в начале 1990-х годов, а «Исламское движение Узбекистана» (ИДУ) было сформировано в 1998 году. «Жамаат моджахедов Центральной Азии» или «Группа исламский джихад» возникла как организация, отколовшаяся от Исламского движения Узбекистана, в 2001 году.

Большинство исламистских группировок, несмотря на то, что их методы и стратегии могут различаться, следуют общей цели, которая состоит в свержении светских, к тому же еще авторитарных и коррумпированных режимов и создании исламского государства. Это хорошо сочетается с озвученным организацией ИГИЛ романтическим и действенным «призывом к справедливости для тех многих людей, которые отчаялись от коррупции и авторитаризма лидеров Центральной Азии».

Возвращение боевиков ИГИЛ к себе на родину в действительности представляет угрозу для стран центрально-азиатского региона в ближайшей и среднесрочной перспективе. Перелом в ситуации на Ближнем Востоке, наступивший после освобождения Фаллуджи и Манбиджа в Ираке и Алеппо в Сирии, получил дальнейшее развитие, и ИГИЛ неуклонно утрачивает свои территории. Результатом оказывается постепенное возвращение ветеранов Исламского Государства к себе на родину. И принятие отдельными странами Центральной Азии жестких мер в этой связи имеет целью создание затруднений таким людям на обратном пути».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. На днях президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам их приведения в соответствие с нормами Конституции Республики Казахстан». Им вносятся изменения в 7 кодексов и 46 законов. В контексте рассматриваемой нами темы можно здесь отметить поправки в Уголовный кодекс Республики Казахстан, которые предусматривают лишение гражданства за «причинение тяжкого вреда национальным и жизненно важным интересам республики». Так, в 10-и статьях Уголовного кодекса РК предлагается альтернативное наказание в виде лишения гражданства по 14 составам особо тяжких террористических преступлений: это — акт терроризма, создание террористической группировки, участие в ее деятельности и другие.

Хоть и отмечалось, что лишение гражданства будет осуществляться лишь по решению суда, эта норма вызвала большую критику. С одной стороны, понятно то, что Астана посредством такой законодательной новеллы надеется отсечь от Казахстана его граждан, которые вовлекались в деятельность террористических организаций за границей. С другой стороны, международная практика такова, что во многих странах вообще запрещено лишение гражданства.

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