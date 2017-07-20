Азиатский банк развития повысил прогноз роста ВВП Казахстана до 2,6% в 2017 г. и 2,9% — в 2018 г.

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Азиатский банк развития (АБР) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Казахстана с 2,4% до 2,6% в 2017 году и с 2,2% до 2,9% — в 2018 году, говорится в сообщении банка.

«Прогноз экономического роста для Казахстана пересмотрен в сторону повышения с 2,4% до 2,6% в 2017 году и с 2,2% до 2,9% в 2018 году», — указывается в информации, распространенной в четверг.

Перспективы для Центральной Азии в этом году также улучшились, поскольку рост внутреннего спроса и экспорта в некоторых странах вызвал непредвиденное оживление экономики в субрегионе.

«Рост ожидается на уровне 3,2% в 2017 году и 3,8% в 2018 году по сравнению с первоначально прогнозируемыми 3,1% и 3,5%, соответственно», — отмечается в тексте.