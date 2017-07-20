Шквальный ветер ожидается на большей части Казахстана в пятницу

Алматы. 20 июля. КазТАГ — Шквальный ветер ожидается на большей части Казахстана 21 июля, сообщила пресс-служба РГП «Казгидромет».

«На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут дожди с грозами, возможен град, шквал, усилится ветер», — говорится в сообщении в четверг.

При этом на севере, северо-западе страны ночью и утром местами ожидается туман.

«Лишь на юго-западе, юге и юго-востоке республики ожидается погода без осадков», — отмечают синоптики.

Так, в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях местами возможен град, шквалистый ветер, ночью и утром в отдельных районах туман, днем местами ветер усилится. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, днем возможен град. В Южно-Казахстанской, Актюбинской, днем в Атырауской, Жамбылской областях также местами ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, местами в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Жамбылской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Астане в пятницу ожидается переменная облачность, днем кратковременный дождь с грозой, возможен град, ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, температура днем +26+28. В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается, ветер 0-5 м/с, воздух прогреется до +31+33.