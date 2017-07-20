Три казахстанские фармкомпании признаны виновными в создании картеля на лекарственном рынке

Астана. 20 июля. КазТАГ – В Казахстане судами оставлены без изменений решения о признании трех фармацевтических компаний виновными в создании картеля на рынке лекарственных средств, сообщила пресс-служба комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК.

«Вынесены последние решения судов в пользу комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по факту выявления картельного сговора на рынке услуг хранения и транспортировки лекарственных средств и изделий медицинского назначения между поставщиками логистических услуг», — указывается в информации, распространенной в четверг.

Как поясняется, постановлением суда г. Алматы от 11 апреля 2017 года было оставлено без изменений постановление специализированного межрайонного административного суда (СМАС) г. Алматы от 7 февраля 2017 года о признании виновным ТОО «Казахская фармацевтическая компания «Медсервис Плюс» за правонарушение, предусмотренное ст. 159 ч. 1 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Аналогичные решения приняты и в отношении остальных участников картельного соглашения — ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат» и ТОО «Стофарм».

«Так, постановлениями судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского и Костанайского областных судов от 27 апреля и 3 июля 2017 года оставлены без изменений постановления СМАС г. Павлодара от 17 марта 2017 года и г. Костаная от 6 июня 2017 года о признании виновными этих компаний за правонарушение, предусмотренное ст. 159 частью 1 КоАП», — уточняется в тексте.

Как сообщается, общая сумма штрафных санкций (административный штраф и монопольный доход) по трем компаниям составила порядка Т500 млн. Решения вступили в законную силу.

По состоянию на 18 июля этого года компания «Стофарм» уплатила в бюджет государства монопольный доход, полученный в результате осуществления монополистической деятельности, в размере Т2 366 766.

Согласно ст. 159 ч. 1 КоАП (монополистическая деятельность), антиконкурентные соглашения субъектов рынка, запрещенные Предпринимательским кодексом РК (если они не содержат признаков уголовно наказуемого деяния), влекут штраф на субъектов малого или среднего предпринимательства или некоммерческие организации в размере 3%, на субъектов крупного предпринимательства — в размере 5% от дохода (выручки), полученного в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности, не более чем за 1 год.