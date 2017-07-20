Атамбаев выступил против перехода кыргызского алфавита на латиницу

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выступил против перехода использующегося в республике кириллического алфавита на латиницу, сообщает КирТАГ.

Как отметил глава Кыргызстана на международном форуме «Алтайская цивилизация и родственные народы алтайской языковой семьи» в четверг, после распада СССР Азербайджан и Туркменистан уже перешли на латинский алфавит, Узбекистан переходит, а Казахстан «тоже недавно принял решение сменить кириллицу на латинский алфавит».

«Каждый раз желанию сменить алфавит дается новое объяснение: вот, например, такая причина — латиница является алфавитом всех развитых стран, переход на латиницу поможет развитию экономики страны. Но разве помешало Японии и Корее то, что там используют иероглифы?» — подчеркнул он. Латиница используется во многих странах Африки, однако, по его словам, это не «помогает им преодолеть бедность».

По мнению А.Атамбаева, неубедительно выглядит и попытка объяснить переход к латинице «возможностью объединить тюркские народы». «Ведь за сотни веков турецкий язык уже в XIX веке был мало похож на язык тюркских каганов (сообществ) Алтая», — напомнил он.

«Почему же в нереальных мечтах создать единый язык мы забываем о наших братьях, живущих в Российской Федерации? Забываем о татарах, башкирах, алтайцах, хакасах и многих других? Ведь они будут и дальше использовать кириллицу», — обратил внимание президент. Он убежден, что разрыв с привычным алфавитом означает и «разрыв с прошлым народа».

А. Атамбаев уверен, что постепенный переход на латиницу не объединяет, а, наоборот, «отдаляет наши народы». «Фактически этот переход под влиянием идей пантюркизма продолжает метод «разделяй и властвуй», который использовался против наших народов и в Российской империи, и в СССР, к сожалению», — заключил он.