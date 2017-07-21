АБР вывел Узбекистан на лидирующие позиции по темпам роста ВВП в регионе

Алматы. 21 июля. КазТАГ — Азиатский банк развития (АБР) в своем прогнозе вывел Узбекистан в лидеры по темпам роста ВВП в регионе: 7% в 2017 году и 7,3% — в 2018 году, сообщило Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Согласно результатам исследования, отраженным в докладе АБР «Азиатский прогноз развития-2017», наиболее близким к Узбекистану по темпам роста ВВП стал Туркменистан – 6,5% и 7% соответственно.

Далее идут Таджикистан (4,8% и 5,5%), Грузия (3,8% и 4,5%), Кыргызстан (3% и 3,5%), Армения (2,2% и 2,5%), Казахстан (2,4% и 2,2%) и Азербайджан (-1,1% и 1,2%).

В среднем по региону АБР прогнозирует рост ВВП в 2017 году – 3,1%, в 2018 году – 3,5%.