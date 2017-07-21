МВД Казахстана поручено расследовать дело о доведении до самоубийства подсудимого, стрелявшего в прокурора

Астана. 21 июля. КазТАГ – Генеральная прокуратура Казахстана поручила МВД расследование дела о доведении до самоубийства подсудимого, стрелявшего в сотрудника прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области, сообщила пресс-служба генпрокуратуры.

«Генеральный прокурор в тот же день (ранения прокурора и самоубийства подсудимого – КазТАГ), 20 июля т.г., направил своего спецпредставителя для детального выяснения всех обстоятельств произошедшего. Сейчас идет служебная проверка, чтобы установить, насколько была обоснована позиция прокурора по уголовному делу о хищении бюджетных средств, по которому проходил (совершивший суицид – КазТАГ) О.Жампозов», — говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

«Генеральной прокуратурой дело о доведении его до самоубийства, начатое РОВД Целиноградского района, перепоручено МВД РК. Надзор за следствием возложен не на прокуратуру Акмолинской области, а на прокуратуру Астаны. Если факт доведения до самоубийства подтвердится, все, кто причастен к этому, будут привлечены к ответственности, установленной законом», — подчеркивается в сообщении.

Как напоминают в надзорном ведомстве, уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, в котором О.Жампозов наряду с другими пятью лицами проходил в качестве подсудимого, расследовалось антикоррупционной службой по Акмолинской области.

«В связи с произошедшими событиями, 24 июля т.г. новый прокурор из областной прокуратуры на процессе заявит ходатайство перед судом о возобновлении судебного следствия по этому делу», — указали в генпрокуратуре.

Как сообщалось, в минувший четверг у здания прокуратуры Целиноградского района Акмолинской области было совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Ж.Алибаев и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района А.Пшембаев. Установлено, что нападение совершено О.Жампозовым, который являлся подсудимым по уголовному делу.

Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. 18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать О.Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 20 июля, и нападение было совершено до оглашения приговора судом.

После совершения нападения О.Жампозов скрылся с места преступления. Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же было найдено тело О.Жампозова с огнестрельным ранением.

Ранее в областной прокуратуре пояснили, что, согласно обстоятельствам дела, О. Жампозов, будучи генеральным директором РГП на ПХВ «Казводхоз» МСХ РК, «в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму Т620 млн». В отношении О.Жампозова была принята мера пресечения в виде залога.