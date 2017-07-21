Аким Алматы подверг критике качество строительства домов по программе «Ветхое жилье»

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Аким Алматы Бауыржан Байбек подверг критике качество строительства домов по программе «Ветхое жилье», сообщает пресс-служба акима города.

«Это пример того, как нельзя строить. Если возводится недорогое жилье, то это не значит, что оно должно быть некачественным», — сказал Б.Байбек, ознакомившись с уже возведенными жилыми домами в городе в пятницу.

Как уточняется в информации акимата, глава города осмотрел ход строительства домов по ул. Жандосова (между ул. Сулейменова и ул. Щепкина). Он поручил исправить все выявленные недостатки, а также обеспечить благоустройство прилегающей территории с посадкой деревьев и строительством детских и спортивных площадок, организацией доступной среды для маломобильных групп населения и др.

Аким также отметил, что при проектировании и строительстве нового жилья необходимо соблюдать нормативы с учетом возрастающей нагрузки на коммуникации и сети. При этом он акцентировал внимание уполномоченных органов на обеспечении надлежащей инфраструктуры на придомовых территориях новостроек.

Также Б.Байбек провел выездное совещание по реализации новой программы по сносу ветхого жилья на 2017-2024 годы, в рамках которой на территории города планируется подвергнуть реновации 1034 ветхих жилых строения. Как доложили главе города, в рамках программы порядка 10 тыс. алматинских семей улучшат свои жилищные условия. По данным акимата, для жителей города дополнительно будут введены более 30 тыс. квартир по доступным ценам с обеспечением новыми объектами социального назначения, в том числе школами, детскими садами, поликлиниками, а также модернизацией инженерных коммуникаций, благоустройством территории и др. Для этого в ближайшие 7 лет в экономику города будут привлечены инвестиции на общую сумму порядка Т400 млрд с созданием более 70 тыс. новых рабочих мест.

«Наша цель – не только в обновлении жилых домов, но и в снижении цен на жилье, открытии новых рабочих мест и привлечении инвестиций», — подчеркнул глава города, отметив при этом необходимость строительства за счет привлечения внебюджетных средств.