Алматинцы будут оплачивать Т150 наличными за проезд в общественном транспорте с 1 августа

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Стоимость проезда при оплате наличными в общественном транспорте Алматы подорожает до Т150 с 1 августа, сообщил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Максут Исахов.

«Дифференцированный тариф в Алматы начнет действовать с 1 августа», — сказал М. Исахов на брифинге в пятницу.

Также он добавил, что теперь можно будет внедрить систему «Онай» и на пригородных маршрутах, также в планах – введение бесплатной пересадки и дисконтной системы.

Напомним, согласно постановлению городского акимата, в Алматы вводится дифференцированный тариф на регулярные перевозки пассажиров в общественном транспорте с целью исключения теневого оборота денежных средств, а также роста привлекательности со стороны пассажиров к безналичному способу оплаты за проезд. При безналичной оплате за проезд, в том числе посредством sms, стоимость останется прежней – Т80, а оплату наличными составит Т150.

Ранее ориентировочной датой введения дифференцированного тарифа было названо 24 июля.