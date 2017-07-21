Древнее озеро хотят возродить на территории этнопарка в Туркестане

Алматы. 21 июля. КазТАГ – В Туркестане Южно-Казахстанской области в рамках программы развития туризма планируют построить этнопарк и возродить на его территории древнее озеро, сообщила пресс-служба акимата ЮКО.

«В юго-восточной части города на территории 45 га планируется построить этнопарк. Кроме того, в этнопарке будут расположены культурно-развлекательные заведения в национальном стиле, предлагающие национальные блюда и напитки, национальные игры, а также места отдыха под открытым небом и войлочные юрты», — приводятся слова акима Туркестана Алипбека Усербаева на пресс-конференции в пятницу.

«В этнопарке будет создан этнографический городок, по улицам которого туристы смогут прогуливаться и знакомиться с культурой и бытом тех времен. Там же предполагается расставить информационные макеты об историко-культурных памятниках области. На территории парка будет восстановлено древнее историческое озеро», — сообщил глава региона.

Как пояснил аким, концепция «Древний Туркестан», разработанная в целях развития туризма в городе, будет осуществляться в 3 этапа. Одним из главных направлений концепции, охватывающей 99,6 га древнего города, является развитие индустрии туризма.

«На сегодняшний день в целях реализации первоначального этапа концепции «Древний Туркестан» проводятся оценочные работы по выкупу расположенных на противоположной стороне мавзолея Х.А.Ясави 129 домов, подлежащих сносу и возврату земель на государственные нужды. (…) Сумма данного проекта составляет порядка 7 млрд 850,6 млн тенге. Из них 1 млрд 290 млн тенге рассмотрены на приобретение 129 домов, 800 млн тенге — на инфраструктуру», — уточнил А.Усербаев.

По его сведениям, на одном из этапов планируется провести реконструкцию улиц С.Кожанова, Байбурта, расположенных между центральной площадью Есимхана и ул. Амир Темира, и пешеходного арбата.

Наряду с этим в городе планируется развивать лечебно-оздоровительный туризм, поскольку на территории Туркестана расположены большие запасы сети подземных термальных вод.

Как отмечается, здесь расположен санаторий «Шипа-су», лечебная вода которого по своим свойствам идентична водам украинского санатория «Трусковец», литовского «Витаутаса» и «Ново-Ижевской» в Удмуртии РФ.

По данным акимата, за 6 мес. текущего года Туркестан посетили 678 683 туриста, что на 16% превысило аналогичные прошлогодние показатели. Доходы от туристической деятельности составили Т1 млрд 496,5 млн.