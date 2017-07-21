Более 50 млн получили победители скачек на президентские призы в Астане

Астана. 21 июля. КазТАГ – Определены победители состязаний по видам байги на призы президента Казахстана, которые прошли на столичном ипподроме, сообщается на сайте акимата Астаны.

«В популярных для кочевников скачках приняли участие около пятидесяти наездников со всего Казахстана. Солидным оказался и призовой фонд состязаний – более 51 млн тенге, которые были распределены между призерами скачек до пятого места включительно», — говорится в сообщении в пятницу.

Так, победителем в аламан байге стал молодой наездник из Алматы Дияс Жумаш. Дистанция по самому продолжительному и изнурительному маршруту байги составила 21 км. За первое место от организаторов ему вручили сертификат на сумму Т13 млн, уточняется в сообщении.

По кунан байге (7 км) первым пришел к финишу Дилмухамет Жолаушы, за что получил приз в Т7 млн. Победителем в жорга байга (5 км) стал Айхан Толегенов, ему вручили сертификат на сумму Т3 млн.

Участников состязаний поздравили с победой аким Астаны Асет Исекешев, глава Атырауской области Нурлан Ногаев, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы и министр информации и коммуникаций Даурен Абаев.

Напомним, мероприятие состоялось в рамках дней Атырауской области в Астане. Наездники состязались по трем видам байги: жорга жарыс, кунан байга и аламан байга. Для участия в скачках были допущены по три скакуна от каждой области Казахстана, а также городов Астана и Алматы. Атырауская область на правах хозяев турнира выставила пять скакунов.