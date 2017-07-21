Пожарные поезда ҚТЖ работают в режиме повышенной готовности

Личный состав пожарных поездов АО «НК «Қазақстан темір жолы» работает в режиме повышенной готовности в летний период.

«Летом из-за жары повышается риск возгораний, особенно в полосе отвода и лесонасаждениях. Поэтому в наших пожарных поездах создан резерв огнетушащих веществ, горюче-смазочных материалов, пенообразователя. Для подготовки к непредвиденным ситуациям проводятся учения, максимально приближенные к боевой обстановке», — поясняет директор департамента восстановительных и пожарных поездов АО «НК «ҚТЖ» Бахытжан Дилимбетов.

В разных регионах прошли около 30 пожарно — тактических учений, в ходе которых отрабатывались действия во время возникновения пожара и его тушения, осуществлялась проверка качества взаимодействия между железнодорожниками и подразделениями ДЧС.

Пожарно-тактические учения проводятся, как в административных зданиях, так и в подвижном составе, полосе отвода вдоль железных дорог.

По словам Б. Дилимбетова, пожары в охранной зоне железной дороги и лесополосе зачастую возникают из-за неконтролируемого отжига сухостоя в степи и на полях с последующим переходом огня (22%) на полосу отвода вдоль железных дорог.

В летний период работниками железной дороги проводится очистка территории, обрезка древесно-кустарниковой растительности, уборка сухостоя вдоль линии, противопожарная опашка, что позволяет не допустить случаев перехода огня на полосу отвода.

Следует отметить, что на новых железнодорожных участках Аркалык – Шубарколь и Жезказган – Бейнеу созданы пожарные посты на станциях Коскуль, Тассай, Шубарколь.

Пресс-служба АО «НК «Қазақстан темір жолы»