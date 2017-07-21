Казахстан и Кыргызстан усилят межведомственное взаимодействие в сфере противодействия экстремизму

Астана. 21 июля. КазТАГ – Министерства внутренних дел Казахстана и Кыргызстана договорились об активизации сотрудничества в сфере противодействия экстремизму, сообщила пресс-служба МВД РК.

Как указывается в сообщении, распространенном в пятницу, в г.Чолпон-Ата в Кыргызстане состоялось второе совместное совещание министерств внутренних дел Республики Казахстан и Кыргызской Республики. В работе совещания приняли участие министры внутренних дел Казахстана Калмуханбет Касымов и Кыргызстана Улан Исраилов, руководители служб и приграничных органов внутренних дел.

«В рамках повестки дня участниками заседания рассмотрены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества органов внутренних дел в противодействии трансграничной преступности, а также обсуждены вопросы совершенствования межведомственного взаимодействия в сфере борьбы с экстремизмом», — говорится в сообщении МВД РК.

В целях укрепления двустороннего взаимодействия в указанных областях стороны выработали меры по активизации оперативного обмена сведениями о лидерах и участниках организованных преступных групп; в отношении лиц, объявленных в розыск, без вести пропавших и неопознанных; о лицах, занимающихся контрабандой огнестрельного оружия, автотранспорта, наркотических средств, оружия и незаконным провозом похищенного скота.

Кроме того, достигнута договоренность о проведении согласованных оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций на приграничных территориях.

«По итогам заседания главами делегаций подписан протокол, предусматривающий меры по активизации двустороннего сотрудничества в сфере противодействия трансграничной преступности, а также борьбы с экстремизмом», — информирует пресс-служба.