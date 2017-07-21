Карагандинцы возмущены вырубкой деревьев при обустройстве городского парка

Караганда. 21 июля. КазТАГ — В Караганде при обустройстве центрального парка подрядчик вырубил 30 деревьев, что возмутило горожан, передает корреспондент КазТАГ.

Жители, проживающие неподалеку от центрального парка, остались недовольны тем, как происходит преображение всеми любимого места для досуга и отдыха, увидев, как с корнем выкорчевывают деревья, и пожаловались властям. Кроме того, соответствующий запрос акиму города направили экологи.

Местные власти были проинформированы об этой проблеме и даже встречались с людьми для того, чтобы объяснить, с какой целью здесь ведется вырубка зеленых насаждений. По словам чиновников, согласно новому проекту, который утвердили еще в 2011 году, намечена реконструкция западной части парка. Здесь установят дополнительные скамейки, велосипедные дорожки и приведут в порядок аллею.

«Очень странно, что никто не посчитал, сколько уже вырублено деревьев. Руководство города должно было провести общественные слушания, а подрядчики — рассказать о своих намерениях. Но, похоже, они этого не сделали. Поэтому жители и стали возмущаться», — пояснил директор карагандинского экологического музея Дмитрий Калмыков.

Вместе с тем, по словам руководителя управления центрального парка культуры и отдыха Рустама Кодебаева, подрядчики вырубают старые деревья, чтобы посадить новые.

«Я понимаю, что деревья, которые были вырублены, сажали карагандинцы. Многие деревья скоро погибнут. И к тому же на этом месте появятся новые аттракционы и другие развлечения для наших детей. Вместо старых деревьев подрядчик посадит порядка 200 новых зеленых насаждений», — утверждает Р. Кодебаев.

Напомним, в мае 2017 года новый генеральный план благоустройства парка на 20 лет представил городским властям израильский ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман. По его словам, обустройство начнут с центральной аллеи, будет реконструирована набережная. В южной части планировалось создать спортивную зону, обустроить территорию для тихого отдыха людей, а вдоль озера должны были появиться аттракционы.

Таким образом, по словам архитектора, в Караганде соединят южную и восточную часть шахтерской столицы. Все задуманное будет сделано не сразу, а в несколько этапов.

На реконструкцию центрального парка Караганды из бюджета области выделено Т485 млн, а из городского — Т18 млн.