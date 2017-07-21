Рейтинг «Тенгизшевройла» подтвержден на уровне «BBB» с негативным прогнозом – S&P

Алматы. 21 июля. КазТАГ — S&P Global Ratings подтвердило корпоративный кредитный рейтинг «BBB» и рейтинг по национальной шкале «kzAA+» нефтяной компании ТОО «Тенгизшевройл» (ТШО), прогноз изменения рейтингов — «негативный», говорится в сообщении международного рейтингового агентства.

Как отмечается, одновременно подтвержден рейтинг «BBB» выпуска приоритетных необеспеченных облигаций, размещенных Tengizchevroil Finance International Ltd. под гарантии ТШО.

«Подтверждение рейтингов ТШО обусловлено нашим мнением о том, что операционные и финансовые показатели ТШО в целом по-прежнему соответствуют ожиданиям нашего базового сценария, в то время как компания продолжает выполнение проекта по расширению бизнеса, который нацелен на увеличение объемов нефтедобычи к 2022 году», — указано в распространенном сообщении.

«Рейтинги ТШО отражают наше мнение о том, что сильные стороны основного бизнеса компании помогут ей реализовать крупный инвестиционный проект, несмотря на ожидаемое генерирование значительной отрицательной величины свободного денежного потока от операционной деятельности в ближайшие несколько лет. Мы также полагаем, что доступность финансирования для покрытия всех расходов по проекту, очень длительные сроки погашения долговых обязательств и текущая поддержка в виде механизма привлечения денежных средств со стороны акционеров позитивно влияют на кредитоспособность ТШО», — утверждают аналитики.

Как напоминают в S&P, ТШО разрабатывает одно из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана — Тенгиз. На долю компании приходится около 34% совокупного объема нефтедобычи и 29% запасов нефти Казахстана. Объем добычи ТШО составляет около 784 тыс. баррелей легкой низкосернистой нефти в сутки, и после завершения крупного проекта по расширению производства ТШО планирует увеличить добычу до более чем 1 млн барр./сут.

«Размер инвестиций в рамках проекта по расширению производства составляет около $41,2 млрд, и мы полагаем, что ТШО будет финансировать проект за счет привлечения заемных средств в размере $21,5 млрд, включая выпуски облигаций и приоритетные кредиты со стороны акционеров, имеющие права требования одинаковой срочности (pari passu), а также за счет денежного потока от операционной деятельности», — говорится в сообщении.

Как отмечают аналитики, при составлении рейтинга также учитывалось мнение о подверженности ТШО высоким страновым рискам, связанным с ведением деятельности в Казахстане, где расположены все активы компании, и об ограниченной диверсификации линейки продуктов и географии присутствия.

«Негативное влияние на профиль бизнес-рисков компании также оказывает ее зависимость от использования трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в качестве низкозатратного средства транспортировки нефти. Его использование в настоящее время обеспечивает показатели доходности выше среднего уровня», — указали в S&P.

«Мы считаем ТШО компанией, имеющей «умеренную» стратегическую значимость для материнских структур, главным образом для корпорации Chevron, которой принадлежит 50% акций компании с момента ее образования. Chevron, как и другие акционеры, обязался предоставлять основную часть финансирования для проекта по расширению производства. В связи с этим на долю ТШО приходится лишь небольшая часть консолидированного объема добычи. Мы также отмечаем, что компания ведет деятельность в стране с нестабильным регулятивным режимом, в результате чего получение дополнительной поддержки для ТШО является возможным, но не гарантированным во всех сценариях, в том числе в случае ухудшения кредитоспособности Республики Казахстан», — считают в S&P.

Также в информации поясняется, что прогноз «негативный» по рейтингам ТОО «Тенгизшевройл» отражает только аналогичный прогноз по суверенным рейтингам Казахстана.

«По нашему мнению, волатильность цен на нефть в краткосрочной перспективе вряд ли сама по себе обусловит изменение рейтинга ТШО, поскольку изменение характеристик кредитоспособности в более длительной перспективе будет в значительной степени зависеть от долгосрочных цен на нефть, которые в соответствии с нашими текущими допущениями составят $55/барр.», — заключается в сообщении.