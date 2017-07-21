Шестеро судей уволены в Казахстане с начала года за нарушения

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева. Шестеро судей уволены в Казахстане с начала года за различные нарушения, сообщил председатель судебного жюри Моряк Шегенов.
«В первом полугодии этого года судебным жюри к дисциплинарной ответственности привлечены 32 судьи, из них 7 судей областных судов, 6 председателей районных судов, 19 судей районных судов. К судьям, допустившим нарушение закона, применяются виды взысканий по принципу размеренности наказания. (…) За указанный период дисциплинарные взыскания в виде замечания применено к 12 судьям, в виде выговора – 14, в виде освобождения от должности – 6 судей», — сказал М.Шегенов в ходе расширенного совещания судейского корпуса в пятницу.
Так, по его словам, решением судебного жюри за совершение дисциплинарного проступка от занимаемых должностей освобождены: судья суда №2 города Уральск Западно-Казахстанской области А.Косанова, судья Экибастузского городского суда Павлодарской области М.Григорьев, судья Каратауского районного суда города Шымкент Южно-Казахстанской области Е.Шаланов, судья районного суда №2 Жетысуского района города Алматы А.Мырхалыков, судья Кызылординского городского суда Кызылординской области М. Исаханова и председатель военного суда Талдыкорганского гарнизона К. Байдуакасов.comments powered by HyperComments