Шестеро судей уволены в Казахстане с начала года за нарушения

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Шестеро судей уволены в Казахстане с начала года за различные нарушения, сообщил председатель судебного жюри Моряк Шегенов.

«В первом полугодии этого года судебным жюри к дисциплинарной ответственности привлечены 32 судьи, из них 7 судей областных судов, 6 председателей районных судов, 19 судей районных судов. К судьям, допустившим нарушение закона, применяются виды взысканий по принципу размеренности наказания. (…) За указанный период дисциплинарные взыскания в виде замечания применено к 12 судьям, в виде выговора – 14, в виде освобождения от должности – 6 судей», — сказал М.Шегенов в ходе расширенного совещания судейского корпуса в пятницу.