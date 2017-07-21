«Казахстану придется определиться, с кем дружить». «Елжан Биртанов: бег с препятствиями собственного производства». «Как с отечественной госслужбы смывают клеймо коррумпированности». «Как псевдонаука Казахстана позорит страну»

Сетевой Казахстан. 21 июля 2017г.

KURSIV . KZ . «Казахстану придется определиться, с кем дружить» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ рассказал о дальнейших направлениях внешней политики республики. А она как и прежде направлена на равноправное партнерство, объединение усилий для повышения роли региона в международных делах. Получится ли нам продолжать многовекторную политику? Ведь ситуация становится все более напряженной, и жить как раньше уже довольно сложно.

NOVGAZ.COM . «Атмосферный фронт с угрозами» — Нурсултан НАЗАРБАЕВ объявил о начале эры в кольце врагов. Под раздачу попадут все – от террористов до собственной элиты.

CAMONITOR . COM . «Елжан Биртанов: бег с препятствиями собственного производства» — Полгода назад Министерство здравоохранения возглавил Ержан БИРТАНОВ – фигура весьма и весьма противоречивая. Мало того что за этой «коронованной» особой уже давно тянутся скандалы и подозрения, так еще и объявленная им очередная реформа здравоохранения, имеющая весьма странные очертания, грозит превратить его в одного из самых непопулярных министров, когда-либо отвечавших за здоровье нации.

«Долго еще акимы будут пиарить себя за государственный счет?» — Не секрет, что у нас во взаимоотношениях между властью и обществом очень слаба обратная связь. Причин тому много, а главная заключается в том, что очень часто руководители регионов при формировании информационной политики больше озабочены созданием собственного положительного образа, нежели решением насущных проблем жителей вверенных им территорий.

«Кто и как может повлиять на умы юных казахстанцев?» — В эпоху глобализации как никогда остро встает проблема социально-политического и духовно-нравственного просвещения молодого поколения. Ведь на переломном этапе развития общества молодежи особенно непросто определить свои жизненные ориентиры. Мы попросили отечественных экспертов Нуртая МУСТАФАЕВА и Талгата ИСМАГАМБЕТОВА высказать свою точку зрения по этому поводу.

LSM . KZ . «Акционеры банков получат денежный подарок от Нацбанка» — Экономист Жангир РАХЖАНОВ — Банки или кредиторы могут посчитать, что им гарантирована государственная поддержка в случае проблем. Исходя из этих соображений, они могут взять на себя избыточные риски, что может привести к дополнительным государственным расходам.

«Инвесторам предложили участвовать в сносе ветхого жилья в Алматы» — В рамках прошедшего в Алматы инвестиционного форума: «Almaiy Invest Forum» на тему: «Сервис и услуги», аким Алмалинского района Жасулан ЕСТЕНОВ предложил инвесторам активно участвовать в сносе домов по программе «Ветхое жилье» с целью получения в дальнейшем перспективного земельного участка с развитой инфраструктурой и коммуникациями в центре города.

KAPITAL . KZ . «Александр Тен: Моя задача — чтобы больше людей получали свой выигрыш» — Действительно, только один оператор получил право на осуществление лотерейной деятельности. Но рынок будет жестко регулироваться, и это правильно. Мы этого не опасаемся, потому что те правила, которые устанавливает для нас мировое лотерейное сообщество, намного жестче внутристрановых требований. Эти правила сосредоточены вокруг безопасности, прозрачности и недопущения игровой зависимости. Те лотерейные компании, которые хотят стать членами Всемирной лотерейной ассоциации, а это одна из наших бизнес-задач, в своей стратегии закладывают аспекты, связанные с программой responsible gaming. Это значит — мы должны обеспечить такие условия, чтобы человек не заболел игровой зависимостью.

IA — CENTR . RU . «Переход на латиницу: ставки растут» — Политолог Марат ШИБУТОВ — А ведь различия в языках латиница не отменит, в принципе. И после перехода на латиницу у нас будут различия в алфавите тоже, поскольку наш алфавит не будет таким же, как турецкий или азербайджанский. Таким образом, получается, что культурного сближения и обмена с этими тюркоязычными республиками даже после перехода на латиницу не произойдет. В то же время не думаю, что переход Казахстана на латиницу разъединит казахов, кыргызов и тюркоязычные народы России. Это, в принципе, ничего не изменит. Как мы не общались раньше, так и не будем дальше общаться. На самом деле за проектом перехода на латиницу стоят не какие-то внешние силы, а казахстанская интеллигенция, которая стремится таким образом обеспечить себя занятостью и бюджетными средствами.

VLAST . KZ . «Платное ТВ: есть ли жизнь после интернета?» — «Телевидение перевернет жизнь всего человечества. Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет — одно сплошное телевидение». Эта мысль прозвучала в фильме «Москва слезам не верит» почти 40 лет назад, но до сих пор кино, театр, книги, да и газеты присутствуют в нашей жизни. Сейчас аналогичные разговоры ведутся и в отношении телевидения – его поглотит интернет. Сможет ли телевидение противостоять натиску современных технологий, как оно будет трансформироваться, почему его рано списывать со счетов и что потребителей будет мотивировать за него еще и платить?

INFORMBURO . KZ . «Как с отечественной госслужбы смывают клеймо коррумпированности» — Казахстанские чиновники столько раз оказывались в центре громких скандалов, что у общества сложилось твёрдое убеждение: государственные служащие все как один взяточники и коррупционеры, получившие свои тёплые места в министерствах, акиматах, агентствах, департаментах и комитетах только благодаря связям. Чтобы восстановить честь костюма госслужащего и искоренить коррупцию в чиновничьих рядах, Президент, как известно, поручил провести реформу.

«О чем спорили на теледебатах в Казахстане? Налоговый кодекс, выборы в мажилис и обязательное медстрахование» — В Казахстане дебаты на телевидении сегодня отсутствуют как жанр. Но на заре независимости страны с их помощью политики шли к власти и продвигались законы. Небывалое для сегодняшнего казахстанского телевидения событие произойдёт 21 июля. В прямом эфире "Хабара" пройдут открытые дебаты министра здравоохранения РК Елжана БИРТАНОВА и экс-вице-министра по инвестициям и развитию РК, экономиста Рахима ОШАКБАЕВА.

365 INFO . KZ . «Борат был бы рад: как псевдонаука Казахстана позорит страну» — Деградацию казахстанской науки блестяще проиллюстрировала новость о том, что некий 26-летний профессор (!) из Балхаша Азамат БАЙТАСОВ разделил облака по половому признаку. А еще он преподает в школе Алматы… И хотя в некоторых СМИ «окрестили» молодого человека чуть ли не светилом казахстанской науки, его теория в одночасье стала Интернет-мемом среди пользователей соцсетей, а его академическое звание вызвало у многих вопросы.

«Латифундисты кредитуют сами себя, мелкие фермеры худеют» — Статистика утверждает, что растет объем инвестиций в отечественное сельское хозяйство. Но львиная доля приходится на собственные инвестиции крупных хозяйств. Мелкие производители остаются в подвешенном состоянии.

SPUTNIKNEWS . KZ . «Не в пользу вкладчиков: в главном скандале ЕНПФ поставлена точка» — Судьба 71,3 миллиарда пенсионных тенге, вложенных в азербайджанский банк, бурно обсуждалась в Казахстане. Международный банк Азербайджана объявил о принятии плана реструктуризации. Эта схема не дает практически никаких рисков, но и прибыли почти не приносит: согласно ей долг банка обменяют на государственные ценные бумаги Азербайджана сроком на 15 лет и со ставкой 3%. Это значит, что 71,3 миллиарда тенге пенсионных денег казахстанцев инвестированы в чужую экономику с доходом намного ниже инфляции.

AZATTYQ . ORG . «Уральск без горячей воды» — Почти неделю большая часть жилого сектора административного центра Западно-Казахстанской области отключена от горячей воды. Монополист — компания «КазТрансГаз Аймак» — прекратил подачу газа на уральскую ТЭЦ из-за долгов коммунального предприятия «Жайыктеплоэнерго» (ЖТЭ). Тепловики, в свою очередь, говорят о многомиллионных долгах населения. Когда в город дадут горячую воду, никто не может сказать.

«Прокурор Алматы обещает проверить жалобу касательно Жанболата Мамая» — Встреча гражданских активистов с прокурором города Алматы, что само по себе бывает редко, продлилась более двух часов. Прокурор Алматы Габит МИРАЗОВ попросил активистов предоставить доказательства предполагаемого избиения оппозиционного журналиста Жанболата МАМАЯ в СИЗО и пообещал расследовать этот инцидент, который ранее не дошел до суда как «неподтвержденный».

CARAVAN . KZ . «Как Адыл Китай чуть не "наехал" на Дикого Армана» — Адвокат лидера организованного преступного сообщества (ОПС) Адылжана ЗАЙНАУДИНА, известного в криминальных кругах под кличкой Адыл Китай, опроверг скандальные слухи о том, что его подзащитный вышел из СИЗО и находится у себя в алматинском особняке под домашним арестом. По поступившей информации от наших источников, близких к следствию, благодаря вовремя проведенной спецоперации силовикам удалось предотвратить смертельную схватку между ОПГ 90-х – «ОПГ Адыла Китая планировала устроить так называемые разборки с лидером шымкентского ОПГ Арманом Жумагельдиевым по прозвищу Дикий».

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