Сейтказы Матаеву под различными предлогами отказывают в изменении меры наказания

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова . Председателю Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаеву отказывают в замене реального срока ограничением свободы, неправильно считая сроки для применения такой замены и требуя возмещения уже взыскиваемого ущерба, сообщили адвокаты.

«Сегодня (20 июля – КазТАГ) состоялось заседание суда. Мы заявили отвод судье, его не удовлетворили. Судья рассмотрел наше ходатайство и отказал в применении ограничения свободы», — сообщила адвокат Мадина Бакиева в четверг.

При этом она отметила, что стороной защиты были предоставлены все необходимые аргументы в пользу замены наказания на ограничение свободы.

«Мы предоставили сведения из департамента юстиции о том, что идет взыскание по возмещению ущерба, предоставили справки об аресте имущества, предоставили заключения врача исправительного учреждения о том, что Сейтказы Матаев болеет и находится в санчасти, предоставили характеристику с поощрением от исправительного учреждения. Администрация учреждения не возражала против изменения наказания, но прокуратура возражала, сославшись на том, что ущерб не возмещен», — отметила М.Бакиева.

По ее словам, положенный по закону срок для изменения наказания подошел еще 15 мая, однако КУИС добавил к нему еще месяц.

«По состоянию на 19 июня С.Матаев отбыл уже 12 месяцев и несколько дней. Но КУИС и исправительное учреждение неправильно посчитали сроки, и, по их версии, срок на замену наказания подошел только 11 июля», — пояснила М.Бакиева.

Заседание суда по замене наказания С.Матаеву откладывалось трижды. 20 июля оно должно было состояться в Капшагайском городском суде, однако после прибытия журналистов было неожиданно перенесено в исправительное учреждение.

Напомним, 3 октября 2016 года суд Астаны признал главу Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов и приговорил к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Генеральный директор КазТАГ Асет Матаев признан виновным в мошенничестве, ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

9 декабря 2016 года апелляционная коллегия суда Астаны оставила без изменений основное наказание Матаевым, изменив лишь сроки лишения права занимать руководящие должности с пожизненного до 10 лет.

В начале апреля 2017 года по ходатайству исправительного учреждения неотбытый срок заключения был сокращен С.Матаеву наполовину – на 2 года 8 месяцев.