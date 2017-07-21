В Алматы 23 июля перекроют движение по пр. Суюнбая

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Алматы. 21 июля. КазТАГ – В Алматы 23 июля на несколько часов перекроют движение по пр. Суюнбая, сообщает пресс-служба городского акимата.
«23 июля с 04.00 до 07.00 движение по пр. Суюнбая будет приостановлено. В связи с производством строительно-монтажных работ по объекту «Надземный пешеходный переход по пр.Суюнбая – ул.Сидоркина» в схему движения автотранспорта по проспекту Суюнбая будут внесены изменения», — говорится в распространенном в пятницу сообщении со ссылкой на управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.
Отмечается, что проезд будет обеспечен по улицам Жангильдина, Баянаульская и Больтирик шешен. Движение по прилегающим улицам будет осуществляться в прежнем режиме.
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