На ПНХЗ после модернизации наладят выпуск авиатоплива международного стандарта

Астана. 21 июля. КазТАГ — На Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) после модернизации производства наладят выпуск авиатоплива международного стандарта Jet A1, сообщил глава предприятия Шухрат Данбай.

«Генеральный директор ТОО «ПНХЗ» Ш. Данбай доложил, что после завершения модернизации выпуск высокооктановых бензинов увеличится на 297 тыс. тонн, также будет обеспечено производство авиатоплива международного стандарта Jet A1», — говорится в сообщении на сайте премьер-министра РК, опубликованном в пятницу после посещения ПНХЗ главой правительства РК.

В информации упоминается, что модернизация завода включает автоматизацию систем управления и внедрение энергосберегающих технологий, что позволит увеличить производительность по переработке сырой нефти.

Всего по проекту модернизации ПНХЗ строятся и реконструируются 12 технологических установок и 18 объектов общезаводского хозяйства. После модернизации производство светлых нефтепродуктов увеличится на 333 тыс. тонн в год.

В рамках модернизации завода также выполняется реконструкция действующих установок, что позволит в конце текущего года начать выпуск дизтоплива стандартов К4, К5 и авиационного топлива.

ТОО «ПНХЗ» — один из трех крупных нефтеперерабатывающих заводов Казахстана, 100% акций которого принадлежат АО «КазМунайГаз». Проектная мощность завода составляет 6 млн тонн нефти в год. Завод производит 30% нефтепродуктов от общего годового объема, выпускаемого тремя НПЗ РК.