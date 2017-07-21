Снизить размеры административных штрафов предложили в Верховном суде РК

Алматы. 21 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Снизить в Казахстане размеры административных штрафов предложила председатель специализированной коллегии Верховного суда РК Айгуль Кадырбаева.

«За указанный период общая сумма наложенных штрафов по административным делам составила свыше 7 млрд тенге, было оплачено свыше 4 млрд тенге, то есть 60% штрафов. Проведенный анализ показал, что одним из объяснений такого состояния исполняемости штрафов являются слишком большие их суммы, которые являются непомерными для большинства категорий правонарушителей», — сказала А. Кадырбаева в ходе расширенного совещания судейского корпуса в пятницу.

Также она отметила, что с учетом мнения областных судов специализированной коллегией внесены соответствующие предложения в части коррекции размеров административного штрафа по категориям дел.