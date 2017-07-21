В СКО предлагают вдвое сократить срок изъятия сельхозземель в случае неэффективного использования

Петропавловск. 21 июля. КазТАГ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов предлагает сократить до 1 года установленный законодательством срок изъятия у аграриев земель в случае их неэффективного использования, передает корреспондент КазТАГ.

«На сегодня по Земельному кодексу предусмотрена возможность изъятия неиспользуемого земельного участка сельхозназначения не ранее чем через 2 года с момента выявления нарушения. В целях рационального и эффективного использования земель считаем необходимым сократить данный срок до 1 года. Однако для работы в этом направлении сегодня требуются нормативные основания на законодательном уровне», — сказал К. Аксакалов в четверг на совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса в рамках рабочей поездки в СКО премьер-министра РК.

По словам акима, потенциал земельных угодий региона использован не в полной мере. По результатам полного анализа североказахстанских предприятий они поделены на 3 группы.

«Первая группа – это предприятия, которые работают эффективно, имеют высокую рентабельность и производительность труда от 5 млн тенге на одного работника и выше. Они соблюдают технологию, выплачивают высокую заработную плату, имеют квалифицированные кадры. (…) Всего их по области насчитывается 561, или 16,5%. Эти агроформирования полноценно пользуются механизмами господдержки, получают высокую урожайность», — сказал К. Аксакалов.

Вторая группа, по его словам, — это предприятия, которые имеют производительность труда от Т2 до Т5 млн на одного работника. Таких агроформирований в СКО 2673, или 78,5%.

«Они обладают невысокой доходностью, но мы принимаем ряд системных мер по их экономическому оздоровлению. Решаем вопросы с финансированием, оказываем всестороннюю помощь», — пояснил глава региона.

Третья группа – 171 агроформирование, или 5%, которые работают бессистемно, констатировал аким.