В Ушарале открыли аэропорт

Талдыкорган. 21 июля. КазТАГ – В Ушарале Алматинской области открыли новый аэропорт, передает корреспондент КазТАГ.

«В аэропорту будет оказывать услуги АО «Авиакомпания «Жетысу». На сегодня здесь работают 14 человек. В целом объект способен обслуживать до 50 человек в час», — сообщила в пятницу официальный представитель областного акимата Сагыныш Намазшамова.

По информации акимата, на строительство воздушной гавани было потрачено более Т1 млрд. Строительно-монтажные работы были начаты в 2015 году, после того, как районным акиматом из земельного фонда было выделено 4,5 га земли.

«Авиакомпания «Жетысу» принимает воздушные рейсы сообщением «Астана-Ушарал-Астана» четыре раза в неделю и «Талдыкорган – Ушарал – Талдыкорган» три раза в неделю. На их субсидирование из республиканского и областного бюджета было выделено 177,2 млн тенге», — пояснила С.Намазшамова.

Ранее министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что, несмотря на сложности с логистикой, ежегодно сюда съезжаются тысячи казахстанцев.

«Недавно правительство одобрило нашу концепцию развития туризма, и мы надеемся, что это поможет вывести наш внутренний туризм на высокий уровень в ближайшее время. Казахстанские красоты нужно популяризировать. Мы должны гордиться, что у нас есть такая жемчужина, как озеро Алаколь», — сказал глава МКС.

Отметим, что новый аэропорт открылся на базе старого военного аэродрома, построенного в 1970 году. В 1980-90 годы здесь производились полеты на воздушных судах гражданской авиации авиамаршрутом «Ушарал-Алматы».