Алматы. 21 июля. КазТАГ – Динара Жаркеева . Погода без осадков ожидается на всех казахстанских курортах в пятницу, на побережье Иссык-Куля местами дожди.

Так, согласно данным РГП «Казгидромет», на побережье Алаколя в пятницу переменная облачность, днем погода без осадков, ветер восточный 9-14 м/с, температура воздуха +31+33, вода в озере утром прогрелась до +26.

На Балхаше солнечно, температура воздуха +25, температура воды +27.

В Зеренде переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха +20.

В Каркаралы ожидается переменная облачность, погода без осадков, температура воздуха утром +18.

По состоянию на 10 утра пятницы в Баянауле переменная облачность, осадков не ожидается, утром воздух прогрелся до +18. В Боровом солнечно с температурой воздуха +17, вода прогрелась утром до +16.

В Алма-Арасане также солнечно, утром +25.

По данным Кыргызгидромет, на побережье Иссык-Куля местами кратковременные дожди, грозы, по остальной территории днем без осадков, ветер западный 4-9 м/с синоптики прогнозируют +23+28, вода в озере утром четверга прогрелась до +20.