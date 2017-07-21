Жителя Темиртау приговорили к 12 годам за похищение человека и вымогательство $50 тыс.

Караганда. 21 июля. КазТАГ – Темиртауский городской суд приговорил жителя города Шоту Джавахишвили к 12 годам лишения свободы за похищение человека и вымогательство $50 тыс., передает корреспондент агентства.

«Приговором суда Шота Джавахишвили признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — говорится в приговоре.

По данным суда, Ш.Джавахишвили признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.251 (незаконное приобретение, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов), п.1 и 4 ч.2 ст.192 (разбой, соединенный с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, подвергнувшегося нападению, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ч.4 ст.200 (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия), п.1, 3, 4 и 8 ч.2 ст.125 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, из корыстных побуждений), п.2 ч.3 ст.194 (вымогательство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору) УК РК.

Согласно материалам дела, подсудимый совершил преступления в группе с двумя неустановленными лицами. При этом они заранее обговорили план и распределили между собой роли. Приобрели медицинские маски, чтобы скрыть свои лица в момент нападения.

«Похитители специально приготовили для совершения преступления газовый пистолет с возможностью стрельбы травматическими патронами модели «МР-80-13Т», чтобы использовать для устрашения жительницы Темиртау. Проследили время и маршрут передвижения женщины по городу, а также присмотрели место в лесопосадке, куда намеревались вывезти женщину», — говорится в материалах дела.

Подсудимые похитили женщину и вывезли на ее же автомобиле в лесопосадку. Сначала они сорвали с нее золотые украшения почти на Т300 тыс., а после стали вымогать у потерпевшей $50 тыс. Когда жительница Темиртау сказала похитителям, что у нее таких денег нет, они стали наносить ей удары кулаками, ногами и пистолетом по различным частям тела. При этом подсудимый Ш.Джавахишвили угрожал убить потерпевшую.