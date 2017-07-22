Двое жителей Талдыкоргана задержаны по подозрению в торговле тяжелыми наркотиками

Талдыкорган. 22 июля. КазТАГ — Двое жителей Талдыкоргана задержаны в субботу по подозрению в торговле тяжелыми наркотиками, передает корреспондент КазТАГ.

По словам представителя ДВД области Кобейхана Нурахмета, подозреваемые задержаны при сбыте так называемого «ацетилированного опия», относящегося к тяжелым видам наркотиков.

«Оперативниками регионального подразделения по борьбе с наркобизнесом была осуществлена видеофиксация незаконных действий наркоторговцев. Сейчас по факту в отношении задержанных начато уголовное расследование, предусмотренное ст.297 УК РК» — пояснил К.Нурахмет.

Он отметил, что с начала года в регионе задержаны уже 65 наркоторговцев и обезврежена деятельность 6 преступных групп, занимавшихся торговлей и распространением наркотиков.

«Силами полиции выявлено более 330 уголовных правонарушений, связанных с различными видами наркотиков. Из незаконного оборота изъято почти 311 килограммов наркотиков, в том числе 3,6 килограмма героина» — добавил К.Нурахмет.