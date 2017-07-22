Приговор экс-директору футбольного клуба «Актобе» заменили ограничением свободы

Актобе. 22 июля. КазТАГ — Приговор экс-директору футбольного клуба «Актобе» Дмитрию Васильеву заменили ограничением свободы, передает корреспондент КазТАГ.

По словам адвоката Куляш Манько, представлявшей в этом резонансном деле интересы бывшего руководителя облуправления спорта и физической культуры Искендирбека Маханова, 21 июля по результатам рассмотрения апелляции в областном суде бывший генеральный директор футбольного клуба Д. Васильев был оправдан и освобожден в зале суда. Реальный срок Д.Васильеву был заменен на 7 лет ограничения свободы.

«По результатам апелляции моему подзащитному И. Маханову сокращен срок с 7 до 3-х лет лишения свободы», — сообщила адвокат корреспонденту КазТАГ в субботу.

Решением апелляционной инстанции подсудимые оправданы в присвоении Т240 млн бюджетных средств.

Вместе с тем оставлено в силе постановление о взыскании Т44 млн за незаконные начисления зарплаты Д.Васильеву.

Как уже сообщалось, директора АО «Областной футбольный клуб «Актобе» Д.Васильева задержали по подозрению в хищении Т300 млн в ноябре 2016 года. Он был задержан на основании ст.128 УПК РК и водворен в ИВС ДВД Актюбинской области.

Кроме того, в деле значился факт незаконного премирования тренеров и футболистов ФК «Актобе» за выход в шестерку сильнейших команд до окончания 1-го этапа чемпионата Казахстана по футболу на общую сумму Т69 млн. Как утверждалось, из указанной суммы Т15 млн получил сам Д.Васильев.

Экс-директор футбольного клуба был признан виновным и осужден в мае 2017 года. Ему назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией лично принадлежащего ему имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности в государственных организациях.

И.Маханов также был признан виновным. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать руководящие должности на госслужбе.

Постановлением суда с Д.Васильева и И.Маханова в солидарном порядке было предписано взыскать в пользу управления физкультуры и спорта материальный ущерб в Т240 млн, а с Д. Васильева — еще Т43 млн.