ОПЕК пока не намерена обсуждать рост добычи в Ливии и Нигерии

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Вопрос о росте добычи нефти в Ливии и Нигерии, освобожденных от сделки по сокращению, пока не включен в повестку встречи министров стран ОПЕК, намеченной на ноябрь, сообщает ТАСС.

«Без сомнений, тема восстановления добычи нефти в Ливии и Нигерии — вопрос, который отслеживается и изучается, несмотря на геополитическую нестабильность в этих странах», — заявил в своем интервью агентству министр нефти, электроэнергетики и водных ресурсов Кувейта Исам аль-Марзук. При этом, по мнению министра, «пока рано говорить о том, будет ли этот вопрос внесен в повестку ноябрьской сессии» в Вене.

«Нужно посмотреть на стабильность уровня добычи в Ливии и Нигерии, на их способность продолжать (его) и темп восстановления, а также на влияние всего этого на баланс спроса и предложения», — указал И. аль-Марзук.

По данным Международного энергетического агентства, Ливия и Нигерия нарастили добычу на 450 тыс. баррелей нефти по отношению к октябрю 2016 года, что частично повлияло на уровень исполнения договоренностей странами ОПЕК в июне, понизив его до 78% с показателя 95% в мае. Как сообщил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо, представители двух стран-членов организации приглашены в Санкт-Петербург для обсуждения роста добычи на техническом уровне.

Министр также добавил, что к сокращению добычи следует присоединиться Индонезии, если она хочет восстановить свой статус в организации.

«Ответственность по возвращению рыночного баланса – коллективная», — отметил министр, отвечая на вопрос, означает ли, что Индонезия для восстановления своего членства в ОПЕК должна стать участником сделки по добыче.

По его мнению, каждый член нефтяного картеля несет ответственность за «вклад в выполнение решений, принятых организацией, для регулирования поставок (сырья) на рынок с тем, чтобы обеспечить стабильность на рынке нефти и восстановить уровень цен».

Напомним, ОПЕК приостановила членство Индонезии в картеле в ноябре 2016 года, поскольку страна на тот момент являлась нетто-экспортером нефти, что не соответствует условия участия в организации. Добыча нефти в Индонезии по состоянию на октябрь составляла 722 тыс. баррелей в сутки.

Как сообщал ранее генеральный секретарь организации М. Баркиндо, прошение Индонезии о восстановлении будет обсуждено на заседании в ноябре.

Вместе с тем, по данным ряда СМИ, Индонезия хочет возобновить свой статус в организации, но при этом не планирует участвовать в соглашении о сокращении добычи.

Напомним, в конце 2016 года ОПЕК и 11 независимых стран-экспортеров, в том числе Казахстан, заключили соглашение о сокращении добычи нефти. Участники сделки в течение I полугодия 2017 года должны были вывести с нефтяного рынка 1,8 млн баррелей в сутки (по отношению к уровню октября 2016 года). Ливии и Нигерии было позволено не только не ограничивать, но и увеличивать производство, учитывая сложную политическую обстановку в этих странах.

На встрече в Вене в мае 2017 года страны продлили соглашение до апреля 2018 года, сохранив прежние квоты для всех участников.