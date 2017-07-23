При пожаре на СТО в Алматы один человек получил ожоги, сгорели 2 машины

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Алматы. 23 июля. КазТАГ — Пожар на станции техобслуживания автомобилей (СТО) произошел в ночь с 22 на 23 июля около 01.00 в мкр. «Шанырак-1» по ул. Жаскайрат в Алматы, передает корреспондент КазТАГ.

В результате пожара полностью сгорели 2 машины — Mersedes-210 и Lada-14. До приезда пожарных жители начали своими силами тушить огонь. В ходе тушения один человек получил ожоги, его госпитализировали.

На месте возгорания работали 4 пожарных расчета. Площадь пожара составила 30 кв.м.

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